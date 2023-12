O Manchester United vai voltar a contratar Cristiano Ronaldo depois de ter chegado a acordo com a Juventus

O gigante da Premier League anunciou que tinha chegado a acordo com a Juventus para a contratação do jogador de 36 anos, que marcou 118 golos em 292 jogos durante a sua primeira passagem por Old Trafford.

"Todos no clube estão ansiosos por receber Cristiano de volta a Manchester", lê-se numa curta declaração do clube.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro teve seis anos de sucesso no Manchester United, conquistando três campeonatos e uma Liga dos Campeões, antes de se juntar ao Real Madrid em 2009 por uma quantia recorde mundial.

O jogador vai agora reencontrar-se com o antigo colega de equipa Ole Gunnar Solskjaer, que elogiou Ronaldo na sexta-feira, antes do acordo.

"Cristiano tem sido uma lenda deste clube, ele é uma lenda deste clube, ele é o maior jogador de todos os tempos, se você me perguntar", disse o treinador do United durante uma conferência de imprensa.

LER: PSG defronta Manchester City após sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões

No início da sexta-feira, o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, disse que Ronaldo não voltaria a jogar pelo clube italiano depois de dizer que queria sair.

O jogador foi associado a uma transferência para o Manchester City, rival do United, mas o negócio nunca se concretizou.

Ronaldo ganhou o título da Serie A nas suas duas primeiras épocas com a Velha Senhora, mas não conseguiu levar o clube italiano ao título da Liga dos Campeões - uma competição que ganhou quatro vezes com o Real Madrid.

A Juventus terminou em quarto lugar na época passada e as especulações sobre o futuro de Ronaldo têm vindo a surgir desde então, quando faltam menos de 12 meses para o fim do seu contrato.

"Hoje, saio de um clube fantástico, o maior de Itália e seguramente um dos maiores de toda a Europa", escreveu Ronaldo no Instagram após a notícia do acordo.

"Dei o meu coração e a minha alma pela Juventus e amarei sempre a cidade de Turim até aos meus últimos dias".

E acrescentou: "No final, podemos todos olhar para trás e perceber que alcançámos grandes coisas, não tudo o que queríamos, mas ainda assim, escrevemos uma história muito bonita juntos."

Os detalhes do acordo ainda não foram revelados, mas a notícia fez com que as acções do Manchester United, que é negociado publicamente nos Estados Unidos, subissem 8%.

Ronaldo junta-se a Jadon Sancho e ao antigo colega de equipa do Real Madrid Raphael Varane como as novas contratações de verão do United, numa altura em que o clube tenta regressar ao topo do futebol europeu e nacional.

A equipa começou a época de forma irregular, tendo vencido o primeiro jogo contra o Leeds por 5-1 e empatado com o Southampton, mas a chegada de Ronaldo poderá dar à equipa um enorme impulso de experiência.

O avançado é considerado um dos melhores jogadores da história e ganhou mais de 30 troféus importantes durante a sua carreira.

Durante o Euro 2020, igualou o recorde de sempre de 109 golos internacionais, estabelecido pelo iraniano Ali Daei.

O capitão do Manchester United, Harry Maguire, escreveu uma mensagem no Twitter reagindo à notícia, escrevendo "Bem-vindo a casa Cristiano".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com