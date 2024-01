O Manchester United sofre uma derrota por 2-0 contra o rival Manchester City e aumenta a pressão sobre o treinador Ole Gunnar Solskjaer

Os dois golos do jogo - um autogolo do defesa Eric Bailly e um cruzamento de Bernardo Silva, já em cima do intervalo - foram marcados na primeira parte, aumentando a pressão sobre o treinador do United, Ole Gunnar Solskjaer.

Com este resultado, o City subiu ao segundo lugar da tabela classificativa, enquanto o United, que apenas venceu um dos últimos seis jogos da Premier League, continua em quinto.

"Eles jogaram bem, claro, não nos dão oportunidades para ganhar a bola, por isso há que elogiá-los", disse Solskjaer à Sky Sports.

"Mas não estivemos ao nosso nível e os padrões têm de ser elevados."

O City assumiu a liderança logo aos sete minutos, quando Bailly desviou o cruzamento de João Cancelo para a baliza do United.

A melhor oportunidade da equipa da casa para empatar surgiu aos 26 minutos, quando Cristiano Ronaldo teve um potente remate de voleio defendido por Ederson, mas foi o City que dominou a primeira parte, com Gabriel Jesus e Cancelo a terem remates fortemente defendidos por de Gea.

Mas o guarda-redes do United não conseguiu defender o remate de Bernardo Silva a cruzamento de Cancelo, ainda antes do intervalo, quando o City aumentou a vantagem.

O United introduziu Jadon Sancho no segundo tempo, que começou mais equilibrado do que o primeiro.

No entanto, a vantagem do City nunca pareceu ameaçada, já que a equipa de Pep Guardiola dominou a posse de bola.

Phil Foden e John Stones tiveram oportunidades para marcar o terceiro golo nos últimos 10 minutos, mas o resultado permaneceu 2-0 no apito final.

"Acho que tivemos o jogo das nossas vidas hoje", disse Foden à Sky Sports. "Tudo deu certo - muita posse de bola e muitas chances. Dominámos do início ao fim, o que é obviamente muito bom."

A última derrota do United no campeonato acontece duas semanas depois de uma humilhante goleada de 5 a 0 sobre o Liverpool, após a qual veio uma vitória de 3 a 0 sobre o Tottenham Hotspur e um empate salvador de 2 a 2 contra a Atalanta na Liga dos Campeões.

Mas, apesar dos resultados recentes, Solskjaer disse que não se sentia como se estivesse a viver um tempo emprestado como treinador do United.

"Tenho sempre uma boa comunicação com o clube, que é muito franco e honesto sobre a situação", acrescentou.

"Trabalho para o Man United, quero o melhor para o Man United e, claro, enquanto cá estiver, quero fazer o que puder para melhorar a situação."

