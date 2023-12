O Manchester United sofre dois golos contra nos últimos minutos e deixa o empate com o Sevilha na Liga Europa

A equipa de Erik ten Hag, que dominou a primeira parte, chegou ao intervalo com uma vantagem de 2-0, graças aos dois golos de Marcel Sabitzer, vantagem essa que deveria ter sido ampliada na segunda parte, com o United a manter a pressão.

No entanto, a equipa teve de se arrepender de várias oportunidades desperdiçadas, uma vez que dois golos do Sevilha nos minutos finais viraram completamente o empate.

A apenas cinco minutos do final do tempo regulamentar, as fragilidades defensivas do United voltaram a assombrar a equipa, com uma hesitação na linha de fundo que permitiu a Jesús Navas chegar à baliza e rematar com um desvio de Tyrell Malacia para David de Gea.

Depois de fazer as cinco substituições, o United foi forçado a jogar os minutos finais com apenas 10 homens, depois de Lisandro Martínez ter sido retirado com uma aparente lesão no pé.

Depois, já nos descontos, o cabeceamento de Youssef En-Nesyri, que não acertou na testa de Harry Maguire, enganou De Gea e deu ao Sevilha o empate.

"Houve alguns momentos de azar, lesões", disse Ten Hag após o jogo, segundo o United, "por isso tivemos de fazer algumas substituições e depois perdemos o controlo no momento de azar [o primeiro golo do Sevilha].

"Outro momento azarado com Licha Martínez. Temos 10 [homens] e sofremos dois golos contra. Foi azar e temos de lidar com isso.

"Claro que temos de aprender, temos de matar o jogo, mas ainda está tudo em aberto para o próximo jogo."

Mas talvez a reviravolta do Sevilha - por mais improvável que parecesse na noite - não devesse ter sido uma grande surpresa.

O clube, afinal, é o rei da Liga Europa, tendo vencido o torneio um recorde de seis vezes, o triunfo mais recente em 2020.

Na preparação para o jogo, o meio-campista Ivan Rakitić e o presidente do clube, José Castro, descreveram a Liga Europa como "nossa competição", com essa crença em exibição mesmo no final do jogo, quando as coisas não estavam indo de acordo com o plano.

"Falámos sobre isso ao intervalo - 2-0 [a perder] mas com um golo, colocámo-nos no empate e mostrámos força para não desistir e aproveitar as nossas oportunidades", o novo treinador principal do Sevilha, José Luis Mendilibar, segundo o clube.

"Nesta competição, a alma do Sevilha é muito difícil para as outras equipas. Mesmo o United com o resultado de 2-0, quando fizemos o 2-1, eles começaram a ficar com medo de nós.

"É a história do Sevilha nesta competição, o que a torna ainda maior."

A segunda mão tem lugar no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, a 20 de abril.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com