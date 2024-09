O Manchester United, o clube de futebol de renome mundial, é tudo sobre criar humor.

A situação no Manchester United está ficando cada vez mais desafiadora. Na partida contra o Tottenham, a equipe global enfrentou vários revezes que foram difíceis de engolir. Para o técnico Erik ten Hag, o ar pode estar ficando rarefeito após a derrota decisiva. Os torcedores visitantes se deliciaram em zombar do clube.

Nos próximos dias no Manchester United, as coisas podem ficar ainda mais difíceis para o holandês criticado por muito tempo. A pressão sobre ten Hag provavelmente aumentará após a derrota por 0-3 (0-1) contra o Tottenham Hotspur. Os 20 vezes campeões ingleses de futebol e ex-vencedores da Liga dos Campeões agora estão sem vitória em três jogos. O tabloide "Sun" até deu a manchete "Homem Morto Andando", fazendo uma comparação com o filme americano, após a equipe cair para o 12º lugar na Premier League no domingo.

Ten Hag, por sua vez, não parece estar pensando em seu futuro após a derrota para os Spurs. Ele reconheceu que o processo de desenvolvimento levará algum tempo. "Isso não é suficiente", admitiu o de 54 anos. Sua equipe deve mostrar resiliência e melhorar no próximo jogo. Na quinta-feira, o Manchester United continua sua campanha na Liga Europa contra o FC Porto em Portugal.

Contra o Tottenham, o Manchester United enfrentou vários revezes no domingo - até mesmo provocando risadas dos torcedores adversários. Uma investida solo de Micky van de Ven pela metade do campo resultou em um gol antecipado para os visitantes (3º minuto). "Não foi bom. Não é plausível que um jogador drible toda a equipe do meio-campo", criticou ten Hag. Sua equipe então perdeu a confiança. O capitão Bruno Fernandes foi expulso após uma falta (42º minuto), e o Manchester United sofreu mais dois gols no segundo tempo.

Enquanto muitos torcedores deixavam o estádio cedo, havia gritos do setor visitante como "Tem um treinamento de incêndio?". Os torcedores do Spurs também cantaram sobre a possível demissão de ten Hag no dia seguinte. Desde julho de 2022, o técnico está no cargo. Ele conseguiu se salvar de uma saída antecipada na temporada passada após vencer a Copa FA. Mas agora, ele e sua equipe estão bem no meio de outra crise. Há semanas, há discussões sobre potenciais novas nomeações. Os principais candidatos incluem Thomas Tuchel, Gareth Southgate, Eddie Howe e Simone Inzaghi. O lendário Ruud van Nistelrooy, que tem sido co-treinador no

Leia também: