O Manchester City vence o Chelsea na luta contra a Covid-19

A equipa de Pep Guardiola teve um início de temporada muito fraco, não ajudado pelos recentes testes positivos de coronavírus entre os membros do plantel, com o defesa Eric Garcia, lesionado, a ser o último a sucumbir.

Mas tudo isso foi deixado para trás com uma atuação brilhante no primeiro tempo em Stamford Bridge, que deixou o Chelsea de Frank Lampard cambaleando.

Os golos de Ilkay Gundogan, Phil Foden e Kevin De Bruyne deram a vitória ao City, com a equipa da casa a ser incapaz de causar grande impressão até Callum Hudson-Odoi marcar um golo de consolação no final.

O City subiu ao quinto lugar da classificação, a quatro pontos do líder Liverpool e do rival Manchester United, com um jogo a menos, enquanto o Chelsea continua em oitavo.

De Bruyne desempenhou um papel central no ataque devido ao facto de o City ter um plantel reduzido, com Gabriel Jesus a ser um dos que estão de fora após um teste positivo.

De Bruyne disse que foi uma vitória importante contra um dos seis primeiros times reconhecidos.

"Acho que é importante ganharmos estes grandes jogos e hoje mostrámos que podemos ganhar esses grandes jogos", disse a estrela belga.

Guardiola mostrou-se satisfeito com o desempenho da sua equipa, que se aproximou da corrida ao título.

"A forma como ganhámos campeonatos no passado foi a forma como jogámos hoje", disse à Sky Sports, destacando Foden pelo seu desempenho.

"Ele pode jogar na frente em todas as quatro posições; a forma como confiamos nele é incrível", disse Guardiola.

O Chelsea, por outro lado, venceu apenas um jogo em seis, e uma quinta derrota na liga levanta pontos de interrogação sobre o treinador Frank Lampard, que assumiu o cargo em Stamford Bridge no verão de 2019.

As grandes contratações que fez no final da época não conseguiram brilhar, e Timo Werner foi uma figura frustrada na frente, enquanto a sua seca de golos continuava.

"Há períodos de sofrimento que vamos atravessar. Foi doloroso para os jogadores no primeiro tempo", disse Lampard à Sky Sports.

O Chelsea teve um início de jogo brilhante, mas o bom trabalho foi anulado por dois golos em rápida sucessão do visitante.

O excelente Gundogan marcou o primeiro golo aos 18 minutos, virando-se de forma perfeita para rematar para o fundo da baliza após uma assistência inteligente de Foden.

Três minutos depois, foi Foden a marcar, ao rematar para o fundo das redes o cruzamento rasteiro de De Bruyne, com a defesa do Chelsea em desordem.

Pouco antes do intervalo, Raheem Sterling foi expulso depois de um ataque do Chelsea ter falhado.

O seu remate fez chocalhar a trave, e De Bruyne estava à mão para controlar bem e marcar com um remate rasteiro.

Na segunda parte, Lampard fez alterações que pouco influenciaram o jogo, mas dois dos substitutos combinaram para um golo nos descontos, quando Kai Havertz avançou para lançar Hudson-Odoi, que rematou certeiro.

Leicester vence o Newcastle

Mais cedo, o Leicester City aproximou-se do terceiro lugar da classificação com uma vitória por 2-1 sobre o Newcastle, deixando os Foxes a um ponto do topo, depois de terem disputado mais um jogo.

James Maddison abriu o marcador aos 55 minutos, depois de um bom trabalho de Harvey Barnes e Jamie Vardy, que colocou a bola no seu caminho para rematar para o golo.

Youri Tielemans fez um segundo golo brilhante, mas o primeiro golo do suplente Andy Carroll com a camisola do Newcastle em 10 anos marcou um final nervoso para a equipa de Brendan Rodgers em St James' Park.

"Na segunda parte mantivemo-nos fortes defensivamente. Depois de termos marcado o primeiro golo, o jogo ficou um pouco mais aberto. Tornou-se uma guerra nos últimos 10 minutos", disse à Sky Sports.

"O plantel tem sido tremendo em termos da forma como tem lidado com os esforços europeus e do nosso campeonato. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas é um ótimo começo para nós."

Rival do Milan na liderança em Itália

O Milan manteve a liderança da Serie A com uma vitória por 2 a 0 sobre o Benevento.

O Inter, rival da cidade, está a apenas um ponto de distância, depois de Lautaro Martinez ter marcado três golos na goleada de 6-2 sobre o Crotone. Romelu Lukaku marcou o seu 50º golo pelo Inter na goleada.

Na Alemanha, o goleador Robert Lewandowski marcou dois golos e o Bayern de Munique recuperou de uma desvantagem de dois golos para derrotar o Mainz por 5-2 e chegar ao topo da Bundesliga.

O clube bávaro tem dois pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o RB Leipzig, que venceu o Stuttgart por 1 a 0 no sábado.

No Campeonato Espanhol, o Atlético de Madri ultrapassou o vizinho Real Madrid na liderança, com um gol de Luis Suárez aos 90 minutos, derrotando o Alavés por 2 a 1.

O Atlético tem dois pontos de vantagem e dois jogos a menos que o atual campeão Real.

