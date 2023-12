O Manchester City goleia o Newcastle e aproveita o deslize do Liverpool na luta pelo título

O empate frustrante do Liverpool com o Tottenham no sábado ofereceu ao City a oportunidade de chegar a três pontos de vantagem na liderança com apenas três jogos a disputar, e a equipa de Pep Guardiola não se enganou com uma atuação cintilante no Estádio Etihad.

O gol de Raheem Sterling liquidou qualquer nervosismo remanescente após o colapso na semifinal de quarta-feira contra o Real Madrid, que viu o City - aparentemente classificado para uma segunda final consecutiva - sofrer dois gols no final do jogo antes de Karim Benzema completar a recuperação na prorrogação.

Os golos da dupla espanhola Aymeric Laporte e Rodri contra o Newcastle foram seguidos por golos tardios de Phil Foden e Sterling, dando ainda mais brilho a um fim de semana quase perfeito para o City, que manterá o seu título da Premier League com vitórias sobre Wolves, West Ham e Aston Villa, independentemente dos esforços do Liverpool.

Apesar de a Liga dos Campeões continuar a ser uma incógnita, outra vitória no campeonato marcaria a quarta em cinco anos para os Citizens e, ao mesmo tempo, acabaria com a busca do Liverpool por uma quadruplicação sem precedentes.

Depois de uma semana tumultuada, foi uma "tarde perfeita" para Guardiola, cuja confiança na resposta da sua equipa à derrota de meio da semana nunca foi abalada.

"Com o que esta equipa fez, há alguma dúvida? disse Guardiola à Sky Sports.

"Estamos há cinco anos a fazer isto de três em três dias. Se algumas pessoas duvidaram de nós, não conhecem esta equipa.

"É um dos melhores grupos que já treinei na minha vida", acrescentou.

Início de jogo

O início de jogo foi divertido, com as duas equipas a desperdiçarem excelentes oportunidades de golo, até que Sterling rematou de cabeça para o fundo das redes de João Cancelo.

Com o seu 83º golo no campeonato sob o comando de Guardiola, o jogador de 27 anos ultrapassou Sergio Agüero como o maior goleador do clube durante o mandato do treinador espanhol.

Muitos golos bonitos foram marcados no Etihad desde a chegada de Guardiola em 2016 - o segundo do City não foi um deles.

O segundo golo do City não foi um deles. O guarda-redes do Newcastle, Martin Dubravka, desviou o remate de Ilkay Gundogan para Ruben Dias, que defendeu a bola para Laporte, que marcou o seu quarto golo da época no campeonato.

Os adeptos do City poderiam ter sido perdoados por não estarem satisfeitos com uma vantagem de dois golos após o colapso do Madrid, mas à medida que a posse de bola da equipa da casa se aproximava dos 70%, até os mais pessimistas devem ter relaxado depois de Rodri ter feito o terceiro.

O espanhol escapou ao seu marcador e cabeceou para o canto de De Bruyne, marcando o seu terceiro golo no campeonato em outros tantos jogos. Para uma equipa conhecida pelos seus passes fluidos, este foi o 20º golo de bola parada do City na temporada, o maior da Premier League, de acordo com a BBC Sport.

A falha de Callum Wilson em uma jogada individual agravou um dia dececionante para os visitantes, mas a temporada do Newcastle já está garantida há muito tempo, depois dos temores iniciais de rebaixamento.

Impulsionado pela aquisição do consórcio saudita em outubro, o clube de Tyneside subiu na tabela em janeiro, com a possibilidade de terminar na metade de cima da tabela.

Os golos de Sterling e Foden nos instantes finais do jogo permitiram que os adeptos do City pudessem - desta vez - desfrutar de dois golos no final de um jogo.

"Mostrámos a personalidade que temos depois da derrota que foi incrível [contra o Madrid]", disse Rodri à Sky Sports.

"Mas o futebol é assim, temos de acordar porque é preciso manter o foco na Premier League... ainda estamos na luta. A personalidade que mostrámos hoje foi inacreditável".

Arsenal mais perto do regresso à Liga dos Campeões

O Arsenal venceu o Leeds United por 2-1, com dois golos de Eddie Nketiah, e está a lutar por um lugar na Liga dos Campeões, aumentando os receios do Leeds quanto à despromoção.

Apesar de ter jogado com 10 homens durante mais de uma hora após o cartão vermelho de Luke Ayling na primeira parte, o cabeceamento de Diego Llorente marcou um final nervoso para o quarto classificado Arsenal, que vai para o muito aguardado derby de quinta-feira contra o Spurs com uma vantagem de quatro pontos sobre os seus rivais do norte de Londres.

A derrota para o Leeds fez com que o clube de Yorkshire caísse na zona de rebaixamento, com o sofrimento agravado pela vitória do Everton por 2 a 1 sobre o Leicester, que o tirou dos três últimos lugares.

O West Ham juntou-se ao Manchester City e recuperou da desilusão europeia a meio da semana, goleando o já despromovido Norwich por 4-0 para aliviar a dor da derrota de quinta-feira na semifinal da Liga Europa frente ao Eintracht Frankfurt.

