O Manchester City chega pela primeira vez à final da Liga dos Campeões depois de ter afastado o Paris Saint-Germain

Com uma vantagem de 2-1 sobre o Paris Saint-Germain no jogo de ida, o City dominou o jogo de volta na terça-feira e Riyad Mahrez marcou dois golos para garantir a semifinal com uma vitória por 4-1 no total.

A equipa da Premier League, apoiada por proprietários ricos, há anos que tem como alvo a competição mais prestigiada do futebol europeu e nunca esteve tão perto de ser coroada campeã.

O City chegou às meias-finais sob o comando do antigo treinador Manuel Pellegrini, mas desde que Guardiola assumiu o comando em 2016, o clube não conseguiu passar dos quartos de final.

Embora o sucesso europeu se tenha revelado difícil de alcançar, Guardiola conseguiu muitos êxitos a nível interno - ganhou dois títulos da Premier League - mas esta é a competição que todos os associados do clube têm debaixo de olho.

"O que fizemos nos últimos quatro anos foi incrível", disse Guardiola após a partida. "A Liga dos Campeões é a mais difícil e chegar à final foi a coisa mais difícil para nós.

"Merecemos estar lá por tudo o que fizemos no clube nos últimos quatro ou cinco anos."

O dinheiro fala

O Abu Dhabi United Group (ADUG) comprou o City em 2008.

A empresa de investimento privado, de propriedade do xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, gastou US $ 2,3 bilhões entre então e 2019.

"Quero agradecer aos antigos jogadores que nos ajudaram a chegar a outro nível - Joe Hart, Vincent Kompany e David Silva. Isto é por causa deles, ajudaram a levar-nos a outro nível", disse Guardiola, que como treinador não ganha a Liga dos Campeões desde 2011.

Guardiola deixou o Barça em 2012, mas nos seus três anos no Bayern de Munique e nas suas primeiras quatro épocas no City, não conseguiu decifrar o código para chegar à final.

"Também quero agradecer ao proprietário, ao presidente e à equipa do clube", acrescentou Guardiola. "Este clube tem a ver com todas as pessoas que trabalham nos bastidores, com o pessoal do terreno que trabalha ao intervalo, não tem apenas a ver com dinheiro. Se querem pensar assim, estão enganados."

Os adeptos deram uma receção enfática à equipa quando o autocarro chegou ao Estádio Etihad na noite de terça-feira e os jogadores responderam à altura.

As cenas de júbilo após o apito final mostraram o quanto o título significava para o City, com o zagueiro Oleksandr Zinchenko em lágrimas no gramado.

Os festejos continuaram no balneário, com vídeos nas redes sociais a mostrarem funcionários e jogadores a cantar e a dançar.

PSG fica aquém do esperado

O PSG, por sua vez, ficou mais uma vez aquém das expectativas na busca pelo primeiro troféu da Liga dos Campeões.

Tal como o City, os seus proprietários esbanjaram dinheiro para garantir o título, mas o vice-campeão do ano passado não conseguiu gerir as suas emoções, terminando o jogo de terça-feira com 10 homens, como também aconteceu no jogo de ida.

Com o empate a escassear, Ángel Di María foi expulso por uma pancada em Fernandinho na segunda parte e o defesa Presnel Kimpembe teve a sorte de se safar com apenas um cartão amarelo após uma forte entrada em Gabriel Jesus

Os visitantes tiveram de começar com o astro Kylian Mbappe no banco depois de o francês ter contraído uma lesão na panturrilha, mas o técnico Mauricio Pochettino não usou isso como desculpa.

"Isso não pode ser uma desculpa, somos uma equipa", disse Pochettino após o jogo. "É claro que é uma infelicidade ele não estar pronto para ajudar a equipa, mas isso não é uma desculpa.

"Não podemos usar essa desculpa porque o desempenho da equipa foi bom.

"Tenho de dar os parabéns ao Manchester City porque está a fazer uma época fantástica. Depois de seis ou sete épocas de trabalho, Pep está a sair-se bem. Ao mesmo tempo, sentimo-nos orgulhosos dos nossos jogadores e da nossa equipa."

O City vai defrontar o Real Madrid ou o Chelsea na final, marcada para Istambul, na Turquia, a 29 de maio.

