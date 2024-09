- O mais bem remunerado, Draisaitl, permanece sob o radar do público.

Foi acreditado por muito tempo que um alemão nunca alcançaria o status de profissional de hóquei no gelo mais bem pago do mundo por várias décadas. No entanto, Leon Draisaitl, a estrela alemã, conseguiu esse feito com seu novo megacontrato com os Edmonton Oilers. O prodigioso atacante de 28 anos vai embolsar 112 milhões de dólares - 14 milhões por ano - nos próximos oito anos, começando na próxima temporada. Quando o contrato acabar, Draisaitl terá 37 anos.

Draisaitl comentou após o anúncio do acordo, "Eu lhes devo algo de volta", pelo menos em termos da NHL, na terça-feira (horário local). Diferente de muitos atletas alemães, Draisaitl, filho do ex-atacante da seleção nacional Peter Draisaitl, não é de fazer declarações grandiosas e provavelmente nunca será. Isento de escândalos, Draisaitl possui talento extraordinário, mas prefere aperfeiçoar suas habilidades ano após ano durante o período fora da temporada em vez de se concentrar em sua popularidade na Alemanha. Como resultado, Draisaitl permanece relativamente desconhecido aos olhos do público em seu país natal.

Sua estatura na América do Norte ultrapassa sua fama na Alemanha

Apesar de ter sido eleito Atleta do Ano da Alemanha em 2020, após a lenda do basquete Dirk Nowitzki, a popularidade de Draisaitl na América do Norte é significativamente maior. Em 2020, o excepcional desempenho de Draisaitl não passou mais despercebido na Alemanha. Quatro anos antes, ele se tornou o maior pontuador da liga e também foi eleito o jogador mais valioso e o melhor da liga, o que o tornou o melhor do mundo.

O gerente geral dos Edmonton Oilers, Stan Bowman, resumiu seu contrato: "Há poucos jogadores no mundo que jogam hóquei no gelo como ele". O dedicado Draisaitl, que está noivo da atriz canadense Celeste Desjardins, é um regular no All-Star Game da NHL, marca mais de 100 pontos de pontuação a cada ano e já ultrapassou 50 gols por temporada três vezes com os Oilers. No entanto, apenas uma vitória na Copa Stanley provavelmente levaria Draisaitl a outro nível na Alemanha.

Este ano, os Oilers chegaram perto de vencer a Copa Stanley, mas perderam a série final para a Flórida por 3 a 4, em parte devido à lesão de Draisaitl durante a fase crucial dos playoffs. "É óbvio que ainda não cumprimos nossa missão", disse Draisaitl. Ele está determinado a alcançar o objetivo final com a equipe, e todos sabem qual é. A equipe voltará para a próxima temporada, e só então o novo contrato de Draisaitl começará. No entanto, isso pode tornar a tarefa de vencer a Copa Stanley nos próximos oito anos ainda mais desafiadora.

O teto salarial como um obstáculo na busca tão esperada pela Copa Stanley?

Na NHL, um teto salarial impede que cada equipe ultrapasse seu gasto anual. Os Oilers também têm uma estrela ainda maior: o capitão Connor McDavid, muitas vezes considerado o melhor jogador do mundo atualmente. McDavid é esperado para renovar seu contrato no próximo ano e deve ultrapassar Draisaitl como o jogador mais bem pago do mundo. Como resultado, menos dinheiro pode ficar disponível para os outros principais jogadores da equipe. No entanto, é pouco provável que a equipe se enfraqueça significativamente devido à saída de jogadores-chave. Na verdade, o teto salarial cresce anualmente, pois está correlacionado com as receitas anuais da liga, e a NHL está florescendo com a legalização das apostas esportivas e o crescimento de novos mercados em Las Vegas e Seattle. Portanto, aumentos significativos são esperados em breve. No entanto, as estrelas do hóquei no gelo ficam para trás em termos de salário em comparação com outros esportes.

No entanto, o teto salarial introduzido na liga em 2005 também contribui para as modestas diferenças salariais entre as estrelas de ponta e os jogadores de médio nível em comparação com outros esportes. Os dias em que até mesmo jogadores alemães decentes na NHL ganhavam mais do que as estrelas do futebol alemão, apesar do aumento das receitas na Premier League inglesa ou na Liga dos Campeões da Europa, ficaram para trás.

