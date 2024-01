O maior produtor de petróleo do mundo planeia aprofundar a sua penetração na China

A Aramco está em conversações com a Rongsheng Petrochemical para adquirir uma participação máxima de 50% na subsidiária desta última, a Ningbo Chongjin Petrochemical, disse a empresa chinesa numa declaração apresentada na quarta-feira à Bolsa de Valores de Shenzhen.

A Rongsheng, uma empresa privada de refinação sediada em Hangzhou, disse que também está a discutir a possibilidade de adquirir uma participação de 50% na Saudi Aramco Jubail Refinery Company, a unidade de refinação da empresa saudita, citando um memorando de entendimento que as duas partes tinham assinado um dia antes.

As empresas poderiam também, em conjunto, atualizar e expandir o equipamento da filial chinesa e construir o enorme projeto Rongsheng New Materials (Zhoushan), disse Rongsheng.

O projeto produzirá produtos petroquímicos de alto desempenho, tais como plásticos de engenharia, poliésteres especiais e resinas de alta qualidade que podem ser utilizadas em dispositivos electrónicos e semicondutores.

A Arábia Saudita reforçou significativamente os seus laços energéticos com a China desde o ano passado.

Em março, a Aramco concordou em comprar uma participação de 10% na Rongsheng por 24,6 mil milhões de yuan (3,5 mil milhões de dólares). No âmbito do acordo, a Aramco fornecerá 480 000 barris por dia de petróleo bruto à empresa chinesa.

A China também tem procurado aumentar a sua presença no país do Médio Oriente.

A Sinopec, o gigante estatal da refinação, tem uma empresa comum com a Aramco que explora um projeto de refinaria na cidade industrial de Yanbu, na Arábia Saudita. A Yanbu Aramco Sinopec Refining Company, que está em funcionamento desde 2016, utiliza 400 000 barris por dia de petróleo bruto pesado da Arábia para produzir combustíveis de transporte de primeira qualidade, segundo a empresa.

No mês passado, Hong Kong estendeu o tapete vermelho às elites sauditas numa conferência de investimento. E em fevereiro de 2023, o presidente executivo da cidade, John Lee, deslocou-se a Riade, onde se reuniu com o presidente executivo da Aramco e lançou a ideia de uma cotação secundária em Hong Kong, de acordo com um comunicado do governo.

A Aramco abriu o capital em Riade em 2019, naquela que foi então a maior IPO de todos os tempos.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com