O Mainz assegura a sua primeira vitória da temporada através de gols rapidamente marcados.

Mainz 05 garantiu sua primeira vitória na Bundesliga da temporada em um emocionante 3:2 sobre o Augsburg, apesar de jogar grande parte do jogo com um time reduzido. Com Bo Henriksen no comando, o time enfrentou desafios para iniciar a temporada, mas conseguiu alcançar uma vitória merecida no final.

Dois gols rápidos de Armindo Sieb (13') e Jonathan Burkardt (15') colocaram o Mainz em uma posição esperançosa, mas Keven Schlotterbeck (25') empatou rapidamente para o Augsburg. No entanto, a equipe visitante não conseguiu capitalizar sua vantagem numérica após a expulsão de Nadiem Amiri (35'). Burkardt marcou seu segundo gol do jogo (49') para dar ao Mainz uma vantagem, mas Samuel Essende (57') empatou novamente para o Augsburg, que também viu Essende ser expulso (70'), deixando-os com um jogador a menos. Em momentos cruciais, o árbitro Sören Storks revisou uma possível penalidade para o Augsburg no vídeo, mas acabou não marcando.

Henriksen manteve a calma apesar dos resultados inconsistentes do Mainz no início da temporada. "Não estou preocupado", disse ele. "É apenas futebol. Nós insistimos em vencer todos os dias, e é preciso um pouco de paciência". Sua equipe parecia entender isso, começando timidamente, mas ganhando confiança à medida que o jogo avançava.

O Augsburg começou o jogo com força, pressionando agressivamente e procurando aberturas. No entanto, sua estratégia agressiva não resultou em muitas chances, e o Mainz foi ganhando confiança. Sieb abriu o placar com um cruzamento de Philipp Mwene, e Burkardt ampliou a vantagem com outro cabeceio de Mwene.

O Mainz recuou após marcar cedo, permitindo que o Augsburg assumisse o controle. O gol de Schlotterbeck deu novo ânimo ao Augsburg, e eles quase empataram através de Vargas (27'). Após a expulsão de Amiri, o Augsburg dominou o jogo, mas o segundo gol de Burkardt restabeleceu a vantagem do Mainz.

O Augsburg voltou com renovado ânimo no segundo tempo, procurando o empate. Essende colocou-os de volta no jogo, mas sua expulsão deixou-os com dez jogadores. Apesar disso, os melhores esforços do Augsburg para encontrar o empate foram em vão, e o Mainz garantiu uma vitória difícil. O goleiro do Mainz, Robin Zentner, defendeu um chute tarde de Steve Mounie, garantindo os três pontos para a equipe visitante.

Apesar da pressão inicial do Augsburg, o Mainz conseguiu assegurar sua posição na primeira divisão do futebol alemão com essa vitória, graças à liderança paciente de Bo Henriksen.

