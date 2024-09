O lutador pelo título procura consolo no FC Bayern Munique

Pela primeira vez em quase uma década, o Bayern de Munique, tradicionalmente a força dominante da Bundesliga, enfrenta um atual campeão alemão no Allianz Arena. Esta situação lembra o passado. Mas eles conseguirão suportar os ataques do Leverkusen? Eles estão firmemente entrincheirados em Munique, talvez relutantes em contra-atacar?

Imagine a Bundesliga como um humilde rato cinzento, ansiando por cores vivas, mas nunca brilhando tanto quanto a luxuosa liga inglesa ou até mesmo a La Liga espanhola, com seus gigantes Real Madrid e Barcelona. A Bundesliga é sinônimo de Bayern de Munique, a Muralha Amarela do Borussia Dortmund e numerosos clubes menos conhecidos. A maioria desses clubes deixa pouco ou nenhum impacto duradouro.

Essa hierarquia foi perturbada na temporada passada pelo Bayer Leverkusen, que não apenas conquistou o campeonato alemão, como também ficou invicto durante todo o campeonato sob o comando de seu notável treinador, Xabi Alonso. "Invicto" pode não transmitir com precisão os heroísmos de última hora do Leverkusen, a equipe do Bayer. Agora, no quinto dia de jogos da temporada 2024/2025, o Bayern de Munique tem a oportunidade de restaurar a ordem habitual da Bundesliga.

Os campeões perenes, invictos desde sua derrota por 2:3 para o RB Leipzig no final de agosto, chegaram durante o Oktoberfest. Consequentemente, o Bayern de Munique, como era de se esperar, recebeu os campeões atuais no Allianz Arena com uma camisa cinza única. Os campeões se seguraram, mal sobrevivendo, enquanto o Bayern de Munique atacava sem descanso. O Leverkusen conseguiu um empate por 1:1.

Leverkusen ganha tempo desde o início

Apenas nove minutos após o início do jogo desta noite no Allianz Arena de Munique, o árbitro Felix Zwayer aproximou-se do goleiro finlandês Lukas Hradecky, do atual campeão alemão. Hradecky havia novamente demorado demais para afastar a bola, dando ao Bayern de Munique uma breve trégua. Zwayer ficou insatisfeito e emitiu um aviso.

Os campeões invictos da temporada passada foram forçados a recuar para sua própria metade de campo pelos anfitriões. Eles mal tinham espaço para respirar. Eles se agruparam em sua área penal enquanto o Bayern de Munique controlava o meio-campo com Joshua Kimmich, ganhando bolas e enviando-as para a área penal com passes suaves, porém inacurados, de Michael Olise. Harry Kane estava ausente. O inglês prolífico remained scoreless pela primeira vez desde que se juntou à Bundesliga.

Olise, porém, continuou a provar seu valor como um dos melhores jogadores da temporada. Tudo parecia estar acontecendo como havia acontecido em um jogo de alta intensidade no Allianz Arena até a temporada 2023/2024. O desafiante avançou, impressionou e, no final, sofreu uma derrota devastadora. Os espectadores ao redor do mundo balançaram a cabeça, perguntando-se se o Bayer Leverkusen permaneceria um sério contendente na Bundesliga nos anos vindouros. Ou eles voltariam a uma existência confortável e sem incidentes na Alemanha? A temporada passada já era intrigante o suficiente. O Allianz Arena em Munique poderia ter esgotado várias vezes, e a tensão estava palpável. Finalmente, um novo desafiante, depois que o Dortmund tinha sido basicamente uma piada nos globalmente promovidos "Clássicos Alemães".

Campeões atormentados por vulnerabilidade defensiva

Os espectadores na tela ficaram satisfeitos no início. Não tanto em Munique no início. O líder dos campeões, Robert Andrich (30.), não traiu isso no jogo dominado pelo Bayern. O meio-campista do Bayern, Aleksandar Pavlovic, cometeu um erro no 30º minuto, resultando em um corner desnecessário. De repente, ele estava no chão na meta. O chute preciso de Andrich da área penal, auxiliado por Granit Xhaka, encontrou o canto inferior esquerdo. Manuel Neuer ficou insatisfeito. "Não se pode defender tudo", disse ele após o jogo, e não culpou Pavlovic pelo gol. "Foi apenas um erro simples. Ele não é responsável pelo gol".

Alonso fez cinco mudanças após a emocionante vitória por 4:3 sobre o VfL Wolfsburg, incluindo a entrada do gols. A defesa, que era seu orgulho na temporada passada, tornou-se uma preocupação. O Leverkusen já havia sofrido nove gols antes do jogo. Os campeões servindo como uma galeria de tiros? Os gols contra o Wolfsburg quase causaram trauma para o Leverkusen. "Queríamos ficar firmes hoje", disse Xhaka após o jogo. O suíço havia reclamado após a vitória da semana anterior e procurado uma abordagem mais defensiva. Foi por isso que Andrich foi trazido. "Contra o Bayern, você precisa de alguém que saiba lutar", disse Xhaka.

As ameaças de Andrich repeatedly posed a danger, which was a welcome bonus for Leverkusen. Andrich commented on the goal matter-of-factly. "Xhaka didn't pass it perfectly. I struck it perfectly", he said. But the one perfect moment wasn't enough. Because it revealed a previously unknown weakness at the back, even if he didn't admit it.

Pavlovic, who was again preferred over the €50 million signing Joao Palinha, didn't seem too concerned about his error before the 0:1. He responded with a stunning goal (39'). The national player controlled the ball 25 meters from the goal with his chest and finished with exceptional balance. Hradecky reached the ball, but it still found the top right corner. And who was late to block it? None other than Andrich! "I can't head it away if I'm standing right", he said.

Bayern estava em grande forma, mantendo a bola mais tempo do que Leverkusen havia sob Alonso. No entanto, teve azar quando Serge Gnabry, após uma assistência sensacional de Harry Kane, acertou a bola na trave e depois na barra do gol em questão de segundos no 48º minuto. Hradecky ficou atordoado, nunca tendo testemunhado algo semelhante antes.

Apesar de ter perdido o equilíbrio momentaneamente, a equipe de Vincent Kompany manteve o controle depois. Estavam determinados a marcar o gol redentor. No entanto, Leverkusen ficou alerta. "Só sofremos quando estávamos cochilando", disse Andrich.

A última vez que o Bayern recebeu um campeão alemão na Allianz Arena foi em 1º de dezembro de 2012, terminando em um empate de 1-1 contra o Borussia Dortmund com gols de Toni Kroos e Mario Götze. Isso serviu como prenúncio para os eventos da temporada 2012/2013, tanto no mercado de transferências quanto em Wembley. Primeiro, o Bayern conseguiu atrair o futuro herói da Copa do Mundo, Götze, de seu mentor Jürgen Klopp. Depois, eles saíram vitoriosos na final alemã em Londres. Desde então, o Dortmund não se recuperou totalmente do revés. Embora ainda concorra no nível doméstico e internacional, está em constante processo de reconstrução.

Leverkusen está seguindo o mesmo caminho? Ou vai se erguer e não desmoronar? O futuro é incerto. E, é claro, o humilhado FC Bayern está ansioso para moldá-lo.

Durante o verão, o Bayern mostrou interesse em adquirir Jonathan Tah, mas não foi considerado uma prioridade. No entanto, a comoção que causou acabou levando Fernando Carro a ter desentendimentos com a nova figura poderosa do Bayern, Max Eberl. No entanto, o principal alvo do Bayern é Florian Wirtz, o novo Götze, por assim dizer.

No entanto, os tempos mudaram. A lacuna internacional aumentou. Há o Real Madrid e os gigantes da Premier League inglesa. Os clubes europeus de elite produzem jogadores de nível mundial, algo que é raro na Bundesliga, que parece pálida em comparação. Wirtz, assim como Jamal Musiala - o "jogador do século" do Bayern, deveria aspirar a um nível mais alto. Embora o Bayern adorasse ter um meio-campo com Musiala, pode não ser possível no outono de 2024. "São dois jogadores extraordinários", comentou Eberl após o jogo, evitando comentários adicionais.

Eberl satisfeito com o desempenho do Bayern

Enquanto isso, o desejo do Bayern era compreensível. Musiala, alvo recente de críticas de Didi Hamann quanto a sua habilidade de drible, exibiu suas habilidades únicas no sábado ao driblar seus defensores. Ele despistou os jogadores do Leverkusen, girou e foi derrubado por faltas na primeira metade. Na segunda metade, ele desapareceu junto com o resto do jogo.

Em contrapartida, Wirtz teve dificuldades para impressionar contra o defensivamente orientado Leverkusen. O Bayern assumiu o controle antes que o jogador nacional pudesse tocar na bola. Ele só conseguiu se destacar com um cartão amarelo (57.) por uma entrada alta. Depois disso, as coisas ficaram quietas. O Bayern manteve o controle enquanto o Leverkusen ficou à tona, recusando-se a desistir.

O empate de 1-1 na Allianz Arena estava longe de ser um jogo internacional de alto nível. Foi um jogo esquecível que não ficaria na memória. Mas o Leverkusen deveria ficar alarmado com isso. Lembrou-os do Borussia Dortmund em 1º de dezembro de 2012. Com resultados ruins, o Dortmund nunca se tornou campeão novamente. Ao contrário do Leverkusen, eles já estavam para trás. Mas o Bayern aproveitou a oportunidade então, e agora, Eberl se vangloria, "Deixamos nossa marca. Na maneira como jogamos futebol". Eles pretendem deixar a marca mais significativa "na final da Liga dos Campeões", talvez até contra o Leverkusen. Então, a Bundesliga pode não ser mais vista como um mouse sem graça.

