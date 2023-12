O Liverpool sofre a quinta derrota consecutiva em casa e Jurgen Klopp defende a "rara" substituição de Mohamed Salah

O golo de Mason Mount foi a diferença entre as duas equipas, levando o Chelsea para o quarto lugar na tabela da Premier League, enquanto o Liverpool permanece em sétimo.

Os Reds tiveram dificuldades na frente do marcador durante todo o jogo, produzindo apenas um remate à baliza por intermédio de Georginio Wijnaldum, aos 84 minutos.

O jogo de quinta-feira também viu Mohamed Salah, o melhor marcador do Liverpool até agora nesta temporada, ser substituído pouco depois da marca da hora, levando o seu agente Ramy Abbas Issa a publicar um tweet enigmático com um único ponto final.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, vídeos e reportagens

"Fico feliz quando os rapazes estão desapontados (por saírem), isso não é um problema", disse Klopp sobre a substituição precoce de Salah.

"Podia ter mudado outros jogadores também, é verdade, mas a razão da substituição foi que ele parecia estar a sentir a intensidade do jogo naquele momento e eu não o queria arriscar, só isso.

"É essa a situação. É muito raro, já o conheço há muito tempo e normalmente o Mo parece surpreendentemente fresco até ao fim. Ele já não parecia fresco e pensei que isso era um sinal da nossa situação, não o queria arriscar."

De acordo com a Opta, é a primeira vez que o Liverpool perde cinco jogos consecutivos em casa em todas as competições desde a fundação do clube em 1892, bem como a primeira vez que um campeão inglês perde cinco jogos consecutivos em casa.

A forma dos Reds, prejudicada por numerosas lesões, está muito longe da época passada, quando terminaram a época com 99 pontos.

"É difícil quando as coisas estão a correr mal", disse o defesa do Liverpool Trent Alexander-Arnold após a derrota.

É difícil quando as coisas estão a correr mal", disse o defesa do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, após a derrota. "Começamos a pensar demais e tentamos descobrir o que é, e tentamos resolvê-lo o mais depressa possível.

"Acho que assim que voltarmos ao ritmo e ganharmos jogos, tudo bem, mas é mais fácil falar do que fazer."

O que é mais notável é que a derrota para o Burnley em janeiro, que deu início à série de derrotas deste ano em Anfield, acabou com a série invicta de 68 jogos do Liverpool em casa na Premier League - uma série que se estendia há quase quatro anos.

Desde o início do ano, o Liverpool perdeu sete jogos para o campeonato, o que reduziu as esperanças de terminar entre os quatro primeiros, quanto mais de defender o título.

A última derrota contra o Chelsea foi decidida por um excelente remate no final da primeira parte de Mason Mount, que apanhou uma bola longa no lado esquerdo da área do Liverpool antes de cortar para Fabinho e rematar contra Alisson.

O Chelsea, que também viu um golo de Timo Werner anulado por fora de jogo, está agora invicto há 10 jogos em todas as competições sob o comando de Thomas Tuchel.

Os Blues enfrentam o Everton em casa na segunda-feira, enquanto o Liverpool tentará acabar com a série de derrotas em Anfield contra o Fulham, 18º colocado, no domingo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com