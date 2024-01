O Liverpool domina o Atlético de Madrid num jogo de grande intensidade na Liga dos Campeões e avança para a fase a eliminar

Diogo Jota colocou os anfitriões em vantagem sobre os actuais campeões espanhóis nos primeiros 15 minutos, ao cabecear para o fundo das redes um cruzamento delicioso do internacional inglês Trent Alexander-Arnold.

E com o Liverpool a parecer a equipa muito superior, Sadio Mané duplicou a vantagem menos de 10 minutos depois, rematando à queima-roupa de outro cruzamento de Alexander-Arnold.

A noite ia de mal a pior para o Atlético, que viu Felipe ser expulso ainda na primeira parte. Com um homem de vantagem durante mais de 50 minutos, o Liverpool continuou a pressionar, desperdiçando várias oportunidades para aumentar a vantagem.

O Liverpool está na fase a eliminar da Liga dos Campeões, a dois jogos do fim da fase de grupos, enquanto o Atlético ocupa o terceiro lugar com quatro pontos, um atrás do Porto.

Após o jogo, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, considerou o desempenho "quase perfeito".

As pessoas querem ver mais golos, mas nós criámos mais oportunidades. Penso que o jogo foi quase perfeito", disse à BT Sport.

"Marcámos os golos nos momentos certos. Eles estiveram muito mais na frente com a forma como começaram do que no jogo em casa, mas nós começámos bem. Também foram remates fantásticos, especialmente o do Sadio. Com o cartão vermelho, bem, não se gosta disso, não se quer jogar contra 10 homens, mas no final está 2-0 e foi uma grande noite.

Ele continuou: "Ganha-se muito dinheiro para ganhar jogos da Liga dos Campeões! O primeiro objetivo era passar este grupo. Mas fizemo-lo a dois jogos do fim. O que é que podemos fazer? Teremos de ver. Não esperava que passássemos ao fim de quatro jogos, mas os rapazes conseguiram-no e é muito merecido."

Impressionante desde o início

Quando as duas equipas se defrontaram em Madrid, no primeiro encontro, protagonizaram um jogo de cortar a respiração, com o Liverpool a abrir uma vantagem de 2-0, mas o Atlético a reagir e a empatar, com Mohamed Salah a conseguir um golo dramático na fase final.

Depois de ter vencido os três primeiros jogos da fase de grupos, o Liverpool estava no topo do Grupo B. Mas o Atlético viajou para o Reino Unido a precisar de um resultado, depois de ter vencido apenas um dos três primeiros jogos.

Mas a partida não podia ter começado pior para os homens de Diego Simeone, que sofreram um golo logo nos primeiros instantes do jogo.

O internacional português Jota beneficiou de um belo cruzamento de Alexander-Arnold e cabeceou para o desespero do guarda-redes Jan Oblak.

Conhecido pela sua solidez defensiva, o golo abalou o Atlético, mas ainda estava para vir muito pior para a equipa espanhola.

Aos 21 minutos, Mané voltou a marcar, com um remate de primeira, para surpreender Simeone no banco.

Embora o Atlético tenha produzido o seu melhor período de jogo ofensivo depois de estar a perder por dois golos, foi de curta duração.

Depois de cometer uma falta à entrada da área do Liverpool para parar um contra-ataque rápido, o defesa brasileiro Felipe recusou-se a obedecer aos pedidos do árbitro Danny Makkelie para que aceitasse o cartão amarelo; Makkelie decidiu mostrar o vermelho a Felipe.

O Liverpool testou Oblak mais algumas vezes no final da primeira parte, deixando Simeone a refletir sobre o assunto durante o intervalo.

Em poucos minutos, o Liverpool voltou a ter a bola na baliza do Atlético, mas a finalização de Jota foi anulada pelo árbitro assistente de vídeo (VAR) por fora de jogo.

E a equipa da casa continuou a desperdiçar oportunidades gloriosas, com Salah, Joel Matip e Jota a estarem perto de colocar o Liverpool a vencer por três golos.

No entanto, contra a corrente do jogo, Luis Suárez - regressando ao terreno onde teve tanto sucesso como jogador do Liverpool - parece ter dado ao Atlético uma salvação, com o seu esforço desviado a enganar Alisson na baliza.

Mas não era para ser para Suárez, pois o VAR anulou o golo por fora de jogo.

Infelizmente, foi mais do mesmo para o Atlético, enquanto o Liverpool continuava a pressionar a baliza do Liverpool, com o remate de longa distância de Virgil van Dijk a passar por cima.

O resto do jogo foi uma exibição perfeita de gestão de jogo por parte do Liverpool, com algumas lesões aparentes de Roberto Firmino e Alex Oxlade-Chamberlain a serem as únicas manchas numa noite perfeita.

O Liverpool está invicto há 25 jogos em todas as competições, a série mais longa desde que entrou para a Liga Inglesa de Futebol em 1893.

