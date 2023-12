O Liverpool chega à final da Liga dos Campeões depois de ser abalado pelo Villarreal

Três golos em rápida sucessão de Fabinho, Luis Diaz e Sadio Mane levaram o Liverpool a uma vitória por 3-2 (5-2 no total) e à terceira final da Liga dos Campeões em apenas cinco anos, embora o resultado - literalmente - tenha contado apenas metade da história.

Apesar de ter chegado ao Estádio de la Cerámica com uma vantagem de dois golos, o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, avisou que a sua equipa teria de estar "pronta para sofrer", e as palavras do alemão revelaram-se proféticas, uma vez que o Villarreal surpreendeu os visitantes com uma exibição feroz na primeira parte.

Os golos iniciais de Boulaye Dia e Francis Coquelin lançaram o "Submarino Amarelo" - carinhosamente apelidado devido ao seu equipamento amarelo luminescente - em águas desconhecidas, ameaçando afundar as esperanças do Liverpool de se tornar a primeira equipa a vencer a Liga dos Campeões, a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga na mesma campanha.

Com a entrada de Díaz no segundo tempo, uma enxurrada de golos durante um período de 12 minutos cintilantes endireitou o barco e carimbou a passagem do Liverpool para a final em Paris, a 28 de maio.

Com a Taça da Liga já garantida, um triunfo sobre o Real Madrid ou o Manchester City em França - caso o Liverpool ganhe a Premier League e a FA Cup - selaria um feito histórico, elevando o estatuto do já elogiado plantel de Klopp à imortalidade futebolística.

Salah em busca de vingança

Após o jogo, Klopp e Alexander-Arnold não falaram sobre quem gostariam de enfrentar na final, dizendo ao BT Sport que quem chegasse a Paris mereceria estar lá.

Mas não Mohammed Salah. Substituído por uma lesão na derrota do Liverpool por 3-1 para o Real Madrid em Kiev, em 2018, o egípcio tem um assunto inacabado na sua mente.

"Quero jogar contra o Madrid [na final]" , disse Salah. "Tenho de ser honesto, o City é uma equipa muito difícil, jogámos contra eles algumas vezes esta época, mas se me perguntarem pessoalmente, prefiro o Madrid.

"Porque perdemos contra eles na final, quero jogar contra eles novamente - espero que ganhemos", acrescentou, rindo.

Salah foi igualmente sincero sobre a perseguição de um quadruplo histórico.

"O quadruplo é o objetivo agora. Talvez não no início da temporada. Sou sempre honesto e concentro-me na Liga dos Campeões e na Premier League. Mas agora, por que não?", disse.

" Depois de termos vencido o City na meia-final da Taça de Inglaterra [pensei que estava decidido]. Depois da fase de grupos, pensei 'OK, vamos ganhar a Liga dos Campeões este ano'."

Depois de já ter conduzido o Borussia Dortmund à final em 2013, dois anos antes de se juntar aos Reds, Klopp junta-se agora a um grupo ilustre de treinadores que chegaram a quatro finais da Liga dos Campeões - Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson e Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid.

Ancelotti entrará na sua própria liga se derrotar o Manchester City de Pep Guardiola na quarta-feira, mas Klopp - que assinou um novo contrato de dois anos na semana passada - já alcançou o estatuto de ícone em Anfield.

"É extraordinário. Tornámos as coisas bastante complicadas para nós, mas o que importa é a forma como reagimos e nos adaptamos", afirmou Klopp. "Respeito pelo Villarreal, eles tornaram as coisas muito difíceis.

"Vou estar atento. Quem quer que seja, vai ser enorme - eles merecem-no e depois vamos defrontar-nos em Paris."

Início perfeito

O técnico do Villarreal, Unai Emery, havia comentado antes do jogo que a sua equipe precisaria jogar "uma partida perfeita" para passar de fase, e os jogadores responderam com 45 minutos quase perfeitos.

Depois de ter sido criticado por uma abordagem demasiado defensiva no jogo de ida em Anfield, o Villarreal adiantou-se no marcador logo aos três minutos, com Dia a rematar para o fundo da baliza de Etienne Capoue, depois de o médio se ter escapado a Andy Robertson.

Se a atmosfera no Estádio de la Cerámica já estava quente antes do pontapé de saída, o golo inicial fez com que o barulho da multidão chegasse perto do ponto de ebulição, e a equipa da casa correspondeu à intensidade.

O Villarreal foi para a frente, provocando uma série de erros incaracterísticos e passes desleixados de uma equipa do Liverpool que parecia praticamente imperturbável esta época.

A cinco minutos do intervalo, Capoue voltou a marcar e empatou o jogo para o Villarreal. Após uma excelente jogada, o francês cruzou para a cabeça do compatriota Coquelin, que subiu mais alto que Trent Alexander-Arnold e cabeceou contra o goleiro Alisson.

Jogo de duas metades

Com a entrada de Díaz, o Liverpool mudou de ares após o intervalo. A sua maior urgência foi recompensada quando Fabinho, recebendo o passe de Salah, disparou por entre as pernas do guarda-redes do Villarreal, Geronimo Rulli, para marcar o primeiro golo do Liverpool na Liga dos Campeões e restaurar a vantagem dos visitantes.

Em 10 minutos, o empate estava decidido. O impacto elétrico de Díaz foi recompensado com um golo, com o colombiano a rematar de cabeça para o cruzamento de Alexander-Arnold, antes de Mané contornar Rulli e rematar para colocar o jogo fora de qualquer dúvida.

A frustração do Villarreal ficou marcada pelo cartão vermelho de Capoue no final do jogo, mas quando a poeira baixar, o time espanhol poderá refletir sobre uma incrível jornada europeia.

Em sétimo lugar no Campeonato Espanhol e 29 pontos atrás do campeão Real Madrid, o Villarreal conseguiu superar os gigantes europeus Juventus e Bayern de Munique para chegar pela primeira vez a uma semifinal - nada mal para uma cidade com menos de 60 mil habitantes.

No entanto, a noite pertenceu ao Liverpool e à delirante secção vermelha do Estádio da Cerâmica, que pode agora começar a planear mais uma final da Taça dos Campeões Europeus - uma noite com potencial para ser a mais especial da história do clube.

