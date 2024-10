O linebacker do Buffalo Von Miller é suspenso por quatro jogos por violar as diretrizes de comportamento da NFL.

A NFL anunciou que Miller será autorizado a reintegrar o elenco dos Bills em 28 de outubro, após o jogo da semana 8 contra os Seattle Seahawks. Esta informação foi compartilhada em uma publicação emitida por Buffalo, de acordo com a declaração da liga.

A NFL manteve silêncio sobre as razões por trás da suspensão de Miller, mas ela está ligada a um suposto incidente de violência doméstica no Texas em 2023. A CNN entrou em contato com a NFL em busca de mais esclarecimentos.

Da mesma forma, a CNN entrou em contato com o representante de Miller e os Bills para obter suas perspectivas sobre o assunto.

De acordo com um mandado de prisão do Departamento de Polícia de Dallas de 2022, Miller foi acusado de agredir fisicamente sua parceira grávida. Ela teria relatado um episódio em que Miller lhe pediu para deixar o apartamento que eles compartilhavam em Dallas após uma discussão verbal.

O mandado de prisão afirma que, enquanto a mulher reunia suas coisas, Miller se aproximou dela e começou a empurrá-la e empurrá-la, enquanto lhe dizia para sair. Ela também teria afirmado que Miller pressionou seu pescoço com a mão duas vezes, embora ela ainda pudesse respirar. Miller teria deixado o apartamento depois que a mulher disse que iria ligar para a polícia. O relatório policial menciona que um oficial observou ferimentos leves na mão esquerda da mulher, além de hematomas no pescoço, consistentes com a pressão aplicada no pescoço. Mais tarde, hematomas também foram encontrados em sua barriga e braço esquerdo.

Na época, o suposto incidente ocorreu durante a semana de folga dos Bills, enquanto Miller estava em seu estado natal. Ele se entregou ao Departamento de Polícia de Glenn Heights e foi liberado sob uma fiança de $5.000.

Miller negou as acusações de violência doméstica contra ele, afirmando que eram "completamente falsas" e "exageradas e distorcidas".

Em meados de 2023, a afiliada da CNN, WFAA, teria entrado em contato com a namorada de Miller pelo texto, e ela teria afirmado que "coisas foram muito distorcidas". Ela descreveu o incidente como "um mal-entendido" e "uma discussão acalorada".

Não foram apresentadas acusações contra Miller, e ele expressou seu desejo de "deixar isso para trás e se concentrar apenas no futebol" em julho de 2023, de acordo com a AP.

Desde sua prisão, Miller manteve sua posição com os Bills, participando de todos os quatro jogos desta temporada. O dois vezes campeão do Super Bowl e um dos principais pass-rushers da NFL nos últimos dez anos, assinou um contrato de seis anos e $120 milhões com os Bills em 2022.

Após o retorno de Miller ao elenco dos Bills, os fãs estão ansiosos para ver como sua volta afetará o desempenho da equipe em seus próximos jogos. Apesar da controvérsia em torno de sua suspensão, Miller permanece comprometido em se concentrar em seu esporte e melhorar seu desempenho em campo.

Leia também: