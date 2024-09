O líder militante checheno alega que Elon Musk é responsável por desativar remotamente o seu Cybertruck.

Ramzan Kadyrov afirmou na quinta-feira que o veículo, equipado com uma arma de assalto pesada e se saindo bem em combate, havia parado de funcionar. No dia seguinte, ele anunciou o envio de dois Cybertrucks da Tesla adicionais para a linha de frente.

Este líder checheno, conhecido por sua lealdade inabalável ao presidente russo Vladimir Putin e por sua participação ativa nas operações militares russas na Ucrânia, chamou a atenção em agosto ao compartilhar um vídeo de si mesmo em um Cybertruck, alegando que era um presente de Musk. O vídeo mostrava um Kadyrov sorridente dirigindo por uma praça vazia em Grozny, a capital da Chechênia, expressando gratidão pelo presente iminente de Musk.

No entanto, Musk desmentiu essas alegações, dizendo no X, sua própria plataforma de mídia social, "Você é tão idiota a ponto de acreditar que doei um Cybertruck a um general russo?"

Inabalado, Kadyrov reiterou suas afirmações esta semana, lamentando a remoção do Cybertruck rebocado do campo de batalha, insinuando "O que Elon Musk fez não foi admirável. Ele generosamente presenteia com luxos do coração, apenas para desativá-los à distância."

"Duas Cybertrucks a mais foram enviadas para a zona de conflito na Ucrânia", declarou o líder na sexta-feira, acompanhado por um vídeo mostrando dois caminhões Tesla em um cenário florestal, cada um equipado com armas de assalto montadas. O footage mostrava soldados em uniforme militar atirando dos telhados dos veículos.

"A desativação remota não afetou esses veículos. Eles estão funcionando perfeitamente, sem nenhum problema", anunciou no Telegram. "Não poderia haver uma melhor campanha de marketing para o Cybertruck."

A Tesla (TSLA) ainda não respondeu ao pedido de comentário da CNN sobre suas alegações.

Musk apresentou o Cybertruck da Tesla, um veículo elétrico totalmente, em um evento em 2019 em Los Angeles. O preço de venda do Cybertruck começa em torno de $90.000 nos Estados Unidos.

Kadyrov, nomeado líder checheno por Putin, vem sendo criticado por anos devido a alegações de violações de direitos humanos. O Departamento de Estado dos EUA o sancionou em 2020, alegando que possui provas consideráveis da participação de Kadyrov em "violações graves de direitos humanos", incluindo tortura e execuções extrajudiciais. Ele também foi sancionado pelo Reino Unido e pela União Europeia.

Kadyrov expressou sua insatisfação com Musk, alegando que a desativação remota do Cybertruck anterior foi injusta, já que viu o envio de dois veículos Tesla adicionais equipados com armas de assalto pesadas como uma estratégia de marketing excepcional para o negócio do Cybertruck.

Despite the controversy and the US State Department's sanctions against him, Kadyrov continues to utilize advanced technology in his business operations, demonstrating the resilience of his support for Russian interests.

