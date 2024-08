O líder da Ryanair expressa o desejo de limitar o consumo de álcool pelos passageiros.

Na luta contra o comportamento desordeiro e incidentes em aviões, o CEO da Ryanair, Michael O'Leary, está defendendo um limite no número de bebidas que os passageiros podem comprar nos aeroportos antes de embarcar. De acordo com o Telegraph, O'Leary sugeriu que os passageiros deveriam poder comprar no máximo duas bebidas usando um único passe de embarque. Os incidentes de violência aumentaram neste verão, com quase agressões semanais.

Identificar passageiros bêbados na porta de embarque pode ser desafiador para as companhias aéreas, especialmente quando eles viajam em grupo, apontou O'Leary. "Desde que consigam ficar de pé e se mover, eles conseguem embarcar no avião", disse ele. "É só depois que o avião decola que o comportamento inadequado começa".

O'Leary não quer eliminar as bebidas completamente. Em vez disso, ele comparou a situação ao dirigir sob a influência de álcool, que é ilegal, enquanto os passageiros continuam a embarcar em aviões enquanto estão embriagados a 33.000 pés.

Incidentes relacionados a álcool em voos de festa

Há muitos casos de incidentes relacionados a álcool em voos do Reino Unido para destinos de festa populares, como Ibiza e algumas ilhas gregas. Em julho, um turista britânico recebeu uma sentença de probation após assediar sexualmente um comissário de bordo em um voo da Ryanair de Newcastle para Mallorca, envolvendo o consumo de álcool e possivelmente outras drogas como cocaína.

O'Leary atribuiu o aumento dos incidentes a uma combinação de álcool com "tabletes e pós", presumivelmente se referindo a drogas como cocaína. No entanto, problemas também surgem em voos saindo da Irlanda ou Alemanha. Os atrasos são particularmente desafiadores, já que os passageiros tendem a passar seu tempo em aeroportos bebendo álcool em vez de esperar com café ou chá. Nas palavras de O'Leary, "Isso não é uma cruzeiro de bebidas".

Despite his proposal, O'Leary insists that it will not negatively impact the earnings of airport bars.

A Comissão expressou preocupação com o aumento dos incidentes de embriaguez e desordem em voos, especialmente em voos de festa para destinos como Ibiza e algumas ilhas gregas. Seguindo a sugestão de O'Leary, a Comissão está considerando a implementação de regulamentações mais rígidas para a compra de álcool antes do embarque para prevenir tais incidentes.

