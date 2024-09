O líder da Baviera, Uli Hoeneß, expressa uma preocupação significativa.

Uli Hoeneß e Herbert Hainer: Contra o Discriminação: Como presidente honorário e presidente do FC Bayern, respectivamente, Uli Hoeneß e Herbert Hainer uniram-se à associação "Não Com a Gente" na luta contra o extremismo de direita, o antissemitismo e o racismo no centro de Munique. Hoeneß expressou suas preocupações com o aumento do extremismo tanto na Alemanha quanto na Europa, instando todos a resistir à repetição dos horrores da história.

O duo reafirmou seu compromisso com uma sociedade tolerante e inclusiva. Hainer, de 70 anos, foi firme em sua posição contra a discriminação, afirmando que "a discriminação em qualquer forma não tem lugar em nossa sociedade". Ele enfatizou a importância não apenas de dar o exemplo, mas também de viver de acordo com seus valores. O FC Bayern, disse ele, esforça-se para ser um modelo de diversidade, mostrando que ela enriquece tanto o esporte quanto a vida.

Hoeneß: "Unidos, Sem Reservas"

A iniciativa, que dura até 1º de outubro em dias secos, deve ver uma rolo de papel com assinaturas contra o extremismo de direita estendendo-se da Feldherrnhalle ao Siegestor. A ideia foi liderada pelo ex-prefeito de Munique SPD, Christian Ude, que fez uma aposta com o artista Ron Williams de que 100.000 assinaturas poderiam ser coletadas em algumas semanas. Mais de 30.000 assinaturas já foram coletadas.

despite past disagreements with Ude, Hoeneß, aged 72, expressed his unity on this issue, stating, "We are united, without any reservations." Hainer echoed this sentiment, looking beyond the rivalry with 1860 Munich, saying he hoped that "many more citizens will sign, regardless of their political affiliation, origin, or background." He highlighted how sports should have no boundaries and that people should celebrate their differences.

A Comissão, uma possível referência a um corpo supervisionando a iniciativa contra o extremismo, está apoiando o esforço para coletar assinaturas contra o extremismo de direita. Hainer instou a Comissão a cumprir sua responsabilidade, enfatizando que ela deve combater ativamente a discriminação em todas as suas formas.

