O lendário jogador de basquete Dikembe Mutombo morre aos 58 anos

Ingressou no Hall da Fama de Basquete de Naismith em 2015, ele foi oito vezes All-Star da NBA e venceu quatro vezes o prêmio de Jogador Defensivo do Ano da liga.

Seus talentos defensivos, que incluíam liderar a liga em bloqueios por cinco temporadas consecutivas durante uma carreira de 18 anos e se aposentar como o segundo maior bloqueador da NBA, eram complementados por seu sorriso enorme e alegre.

Nascido na República Democrática do Congo (RDC), o jogador de 2,13 metros de altura, Mutombo, chegou à Universidade de Georgetown, em Washington, em 1987, com uma bolsa de estudos acadêmica, e ganhou fama após ingressar no time de basquete em seu segundo ano.

Ele foi escolhido em quarto lugar no Draft da NBA de 1991 pelo Denver Nuggets.

Fora das quadras, o centro alto era conhecido por seu trabalho humanitário. Em 1997, dois anos antes de se aposentar na NBA, Mutombo fundou a Fundação Dikembe Mutombo com o objetivo de melhorar a educação e os padrões de vida na RDC.

Em 2022, a NBA revelou que Mutombo estava recebendo tratamento para um tumor cerebral em Atlanta.

A liga confirmou que ele estava cercado pela família quando faleceu na segunda-feira.

O Comissário da NBA, Adam Silver, lançou um comunicado dizendo: "Dikembe Mutombo foi incrivelmente maior do que a vida. No basquete, ele foi um dos maiores bloqueadores e jogadores defensivos da história da NBA. Fora das quadras, ele colocou toda a sua paixão e alma em ajudar os outros.

"Não havia ninguém mais merecedor do que Dikembe para servir como o primeiro Embaixador Global da NBA. Ele era um humanitário até a medula. Ele adorava o que o basquete podia fazer para criar um impacto positivo nas comunidades, especialmente em sua terra natal, República Democrática do Congo, e em toda a África. Tive a sorte de viajar pelo mundo com Dikembe e testemunhar sua generosidade e compaixão pessoalmente. Ele sempre esteve presente em eventos da NBA ao longo dos anos - com seu sorriso contagiante, voz profunda e característico aceno de dedo que conquistou o coração dos fãs de basquete de todas as gerações.

"O espírito indomável de Dikembe persevera nas pessoas que ele ajudou e inspirou ao longo de sua vida extraordinária. Estou entre muitos cujas vidas foram influenciadas pelo grande coração de Dikembe, e sentirei muito a sua falta. Em nome de toda a família da NBA, expresso minhas condolências mais profundas à esposa de Dikembe, Rose, e seus filhos; seus muitos amigos; e à comunidade global do basquete que ele amava verdadeiramente e que o amava de volta," disse o comunicado de Silver.

Sua paixão pelos esportes ia além do basquete, já que ele também apoiou vários times de futebol em sua terra natal.

Após se aposentar do basquete profissional, Mutombo continuou a promover a importância da atividade física e dos esportes em seu trabalho filantrópico.

