O legado de Gustav Klimt e o seu duradouro "Beijo

Atualmente conhecido como Klimt Villa, o edifício sofreu alterações significativas desde a sua construção no início do século.

No entanto, no interior, os quartos foram restaurados à sua disposição original com base em fotografias históricas. Os esboços de Klimt, as gravuras japonesas em bloco de madeira e as esculturas africanas encontram-se ao lado de mobiliário Art Nouveau reproduzido.

O estúdio original, inundado pela luz do jardim exterior, permite-nos imaginar o artista a trabalhar. A bata de pintor azul-escura de Klimt - uma peça de vestuário fluida para um homem grande - está colocada sobre a cama que ele aí guardava. Uma fotografia espontânea do pintor, tirada em 1912, mostra-o a sorrir enquanto segura um dos seus adorados gatos.

Estão também expostas reproduções de duas das obras mais conhecidas de Kilmt, embora nenhuma delas possa igualar a fama mundial de "O Beijo".

Um legado artístico

"O Beijo" tornou-se uma das obras de arte mais reconhecidas do mundo. Instalada no Museu Belvedere de Viena, a poucos quilómetros da Villa Klimt, a obra-prima atrai centenas de milhares de visitantes todos os anos.

O museu está a preparar um programa de eventos para comemorar o centenário da morte do pintor. O mesmo acontece em Viena. Por toda a cidade, dezenas de exposições sobre Klimt e a sua obra estão a decorrer ou têm data marcada.

O legado de Gustav Klimt

Mas a vida do pintor não é a única a ser homenageada em Viena este ano. Três outros gigantes criativos que definiram a era do Wiener Moderne (ou "Modernismo Vienense") - o arquiteto Otto Wagner e os artistas Egon Schiele e Koloman Moser - também faleceram em 1918.

Os quatro deixaram um legado notável num centro artístico que já era vibrante. No entanto, foi Klimt que se revelou o mais lucrativo. Embora "O Beijo" não esteja à venda tão cedo, as outras obras do pintor atingiram preços elevados nos últimos anos, de acordo com Franz Smola, curador do Belvedere.

"As obras de Klimt estiveram sempre nas categorias de preços mais elevadas, o que já acontecia durante a vida do artista", afirmou numa entrevista por correio eletrónico. "Os retratos de Klimt eram extremamente caros (e) nenhum outro pintor, mesmo nos padrões europeus, conseguiu obter tais somas por retratos. Mas, claro, estes (preços) não são comparáveis aos montantes actuais que os compradores das casas de leilões estão dispostos a pagar pelos (seus) quadros.

"Mas não é apenas o sucesso financeiro que conta. Os seus quadros satisfazem, obviamente, um desejo de romantismo e de estética refinada que encontramos, em particular, nos retratos e nas pinturas de paisagens de Klimt."

Em 2016, Oprah Winfrey vendeu a obra de arte "Portrait of Adele Bloch-Bauer II", de 1907, por 150 milhões de dólares, depois de ter pago menos de 90 milhões de dólares por ela em 2006. Poucos meses antes, o bilionário investidor russo Dmitry Rybolovlev vendeu a obra de Klimt "Serpentes aquáticas II" a um colecionador privado por 170 milhões de dólares.

Da controvérsia ao sucesso mundial

Nascido nos arredores de Viena em 1862, Klimt era o segundo filho de um gravador de ouro (que foi, sem dúvida, uma influência fundamental na chamada "Fase Dourada" do artista, na qual utilizou folha de ouro em muitos dos seus quadros). Depois da universidade, ele e o seu irmão trabalharam em várias encomendas de arte, que incluíam tectos e murais de edifícios públicos como igrejas, teatros e o Museu Kunsthistorisches de Viena.

A morte do irmão e do pai de Klimt, ambos em 1892, teve uma profunda influência na sua obra. Começou a rejeitar o estilo clássico que lhe tinha valido a aclamação em favor de uma abordagem mais pessoal. Acabou por se demitir da conservadora Associação de Artistas de Viena e, juntamente com vários artistas com ideias semelhantes, fundou o Movimento de Secessão de Viena em 1897.

Em 1900, Klimt expôs um novo e polémico mural, "Filosofia". A primeira de três pinturas criadas para o Salão Nobre da Universidade de Viena, apresentava figuras nuas e simbolismo obscuro, instigando a indignação do pessoal da universidade, que apresentou uma petição contra as obras de arte com base na sua suposta natureza pornográfica.

A polémica acabou por ajudar a causa de Klimt. Os murais rejeitados foram posteriormente expostos em Paris, onde um deles, "Medicina", ganhou o Grande Prémio da Feira Mundial. Este sucesso marcou o início da "Fase de Ouro" de Klimt, durante a qual produziu as obras que o tornaram num artista de renome mundial.

Entre elas, o famoso "Retrato de Adele Bloch-Bauer I", que foi confiscado pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos anos mais tarde, a sobrinha de Bloch-Bauer, Maria Altmann, conseguiu que a obra fosse devolvida à família. Em 2006, a família vendeu a obra de arte em leilão ao magnata dos cosméticos Ronald Lauder por 135 milhões de dólares, o que a tornou no quadro mais caro do mundo na altura.

Nasce uma obra-prima

O auge da Fase Dourada ocorreu em 1908, quando Klimt concluiu "O Beijo". Representando dois amantes abraçados, a obra foi comprada pelo governo austríaco no primeiro dia em que foi exposta por uma soma exorbitante na altura: 25.000 coroas (cerca de 185.000 dólares actuais, segundo Franz Smola). O historiador de arte Alfred Weidinger sugeriu que a obra retrata Klimt com a sua namorada da altura, Emilie Flöge, mas não há consenso quanto à identidade dos sujeitos.

Ver o quadro em pessoa no Belvedere é uma experiência extraordinária. Medindo um pouco menos de 1,80 m por 1,80 m, é uma obra substancial - muito mais imponente do que muitos visitantes poderiam esperar. No entanto, apesar da fama e da aclamação popular do quadro, raramente é invadido por visitantes, dando ao espetador tempo para apreciar o seu esplendor.

Como grande parte da obra de Klimt, "O Beijo" é inegavelmente erótico, mas é também profundamente terno. Inspirada nos mosaicos japoneses e no apelo universal do amor romântico, a pintura utiliza a folha de ouro caraterística do artista com um efeito vertiginoso.

"O Beijo" simboliza os sentimentos sentimentais de ternura e amor e dirige-se a todas as gerações de pessoas", afirmou Smola.

Klimt morreu de um AVC, aos 55 anos, cerca de uma década depois de ter pintado "O Beijo". Mas ele, tal como as outras figuras de proa do Modernismo vienense, será recordado pelos seus feitos notáveis de expressão artística e intelectual.

Um século após a sua morte, o legado de Klimt mantém-se mais forte do que nunca.

