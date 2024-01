O jovem de 17 anos é o primeiro futebolista profissional britânico no ativo a assumir-se gay em décadas

O grupo britânico de defesa da comunidade LGBTQ Stonewall afirma que Daniels é o primeiro jogador profissional a assumir-se no Reino Unido nos últimos 30 anos.

"Sempre soube que era homossexual e agora sinto que estou pronto para me assumir e ser eu próprio". disse Daniels na sua declaração.

"Para chegar a este ponto, tive o melhor apoio e aconselhamento da minha família, do meu clube, do meu agente e da Stonewall, que foram todos incrivelmente pró-activos, colocando os meus interesses e o meu bem-estar em primeiro lugar", continuou Daniels. "Também confiei nos meus colegas da equipa de juniores do Blackpool, que também aceitaram a notícia e apoiaram a minha decisão de me abrir e contar às pessoas."

"Odiei mentir toda a minha vida e sentir a necessidade de mudar para me adaptar. Quero ser um modelo a seguir ao fazer isto."

Daniels assinou um contrato profissional com o Blackpool FC em fevereiro e participou no último jogo da época da equipa, depois de ter marcado 30 golos na equipa de juniores do Blackpool e de ter levado essa equipa aos quartos de final da FA Youth Cup, onde marcou um golo na derrota da sua equipa por 3-2 contra a equipa de juniores do Chelsea.

"O Blackpool Football Club tem trabalhado em estreita colaboração com a Stonewall e as organizações de futebol relevantes para apoiar Jake e está incrivelmente orgulhoso por ele ter chegado a uma fase em que tem o poder de se expressar dentro e fora do campo", afirmou o clube num comunicado.

"Estamos orgulhosos por Jake se sentir capaz de partilhar a sua verdade com o mundo", afirmou a Stonewall a propósito da notícia. "Assumir-se publicamente como o primeiro jogador abertamente gay no futebol profissional masculino do Reino Unido nos últimos 30 anos exige coragem. É uma honra para nós estarmos a apoiá-lo!"

Numa entrevista à Sky Sports News, Daniels falou do seu percurso até chegar à decisão de hoje.

"Durante muito tempo pensei que teria de esconder a minha verdade porque queria ser, e agora sou, um futebolista profissional", disse Daniels à Sky. "Perguntei-me se deveria esperar até me reformar para me revelar. Nenhum outro jogador profissional se assumiu. No entanto, sabia que isso me levaria a mentir durante muito tempo e a não ser capaz de ser eu próprio ou de levar a vida que quero."

"Desde que me assumi perante a minha família, o meu clube e os meus colegas de equipa, esse período de pensar demasiado em tudo e o stress que isso criava desapareceram. Isso estava a afetar a minha saúde mental", continuou Daniels.

"Agora estou confiante e feliz por finalmente ser eu próprio."

Fonte: edition.cnn.com