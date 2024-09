O jovem ciclista Furrer morre após uma queda durante o Campeonato Mundial.

Muriel Furrer morreu tragicamente. Com apenas 18 anos, a talentosa ciclista suíça perdeu a vida após sofrer ferimentos em uma queda durante uma corrida, como anunciou a UCI e os organizadores do Campeonato Mundial em Zurique. A causa de sua morte ainda é um mistério.

A adolescente sucumbiu aos ferimentos adquiridos durante uma queda no dia da corrida, na quinta-feira. A notícia devastadora foi confirmada no Hospital Universitário de Zurique.

"O mundo do ciclismo internacional lamenta a perda de uma promissora atleta com um futuro brilhante", declarou a UCI em comunicado, expressando suas mais profundas condolências à família de Furrer. Eles pediram privacidade neste momento difícil. Uma conferência de imprensa está agendada para as 17h hoje.

O acidente de Furrer ocorreu durante a prova de estrada feminina júnior na UCI Road World Championships em Zurique. Ela caiu em uma seção arborizada do percurso ao norte do Lago de Zurique, um local utilizado em todas as provas de estrada. Apesar de ter sido transportada de helicóptero para o hospital, os médicos não conseguiram salvá-la. As circunstâncias de sua queda estão sendo investigadas. Os campeonatos prosseguem hoje com a prova masculina sub-23.

Aumento de Acidentes Graves

Furrer era uma estrela em ascensão no ciclismo suíço, com uma carreira versátil em provas de estrada, mountain bike e ciclo-cross. Ela ganhou uma medalha de bronze na prova por equipes no Campeonato Europeu de Mountain Bike realizado na Romênia em maio. Furrer, que morava perto do percurso do campeonato, também frequentava a United School of Sports em Zurique.

Recentemente, houve vários acidentes graves no mundo do ciclismo. Em julho, o ciclista norueguês André Drege morreu após uma queda fatal na descida do Grossglockner durante o Tour of Austria. Menos de um ano antes, o ciclista suíço Gino Mäder morreu após uma queda na descida do Albula Pass durante o Tour de Suisse, o que gerou amplos debates sobre as preocupações com a segurança neste esporte.

