- O Japão sofre um tufão intenso, resultando em vítimas e feridos.

Tufão "Shanshan" feroz resultou em pelo menos três mortes no Japão, com dezenas de pessoas feridas devido à chuva incessante e ventos poderosos. Em Aichi, três pessoas morreram em um deslizamento de terra e duas ficaram feridas, segundo a NHK, uma rede de televisão japonesa.

Aproximadamente 74 pessoas ficaram feridas na ilha principal sudoeste de Kyushu. Lá, o décimo tufão da estação fez terra firme nas primeiras horas, resultando no desaparecimento de um homem após ser arrastado por ondas furiosas ao longo da costa de Kagoshima. As autoridades esperam que o tufão cruze todo o arquipélago nos próximos dias.

Interrupções de energia em cerca de 254.000 lares

Muitos lares em Nagasaki relataram interrupções temporárias de energia, de acordo com a mídia local. Mais de 400.000 pessoas em Nagasaki foram instruídas a evacuar como precaução. Os serviços de trem foram interrompidos e muitos voos foram cancelados.

A agência meteorológica nacional alertou a população sobre a possibilidade de enchentes e deslizamentos de terra devido à chuva excessiva. O primeiro-ministro Fumio Kishida instruiu seus ministros a tomar todas as medidas necessárias para proteger vidas, dada a velocidade lenta do tufão.

A Toyota optou por paralisar todas as 28 linhas de produção em suas 14 instalações domésticas até sexta-feira, citando preocupações com a segurança dos trabalhadores e potenciais problemas de suprimento de peças devido ao tufão. A produção em outras instalações de fabricantes de automóveis também foi afetada.

Escolas na região fecharam temporariamente, de acordo com a mídia. A Central Japan Railway anunciou que suspenderia as operações do trem-bala Tokaido Shinkansen entre Mishima e Nagoya no centro do Japão a partir da manhã de sexta-feira. Esta rota conecta Tóquio com Osaka no oeste do Japão.

O tufão mantém um curso lento para o norte

"Shanshan" continuou sua marcha para o norte. Ele fez terra em Satsumasendai, em Kagoshima, vindo do sul, avançando a uma velocidade de 15 quilômetros por hora com ventos de até 180 quilômetros por hora, de acordo com os relatórios da agência.

Até 600 milímetros de chuva foram previstos para algumas áreas em Kyushu em 24 horas. O ritmo lento do tufão aumenta o risco, já que ventos intensos e chuva pesada podem persistir em algumas áreas por um período prolongado, alertaram os oficiais.

Apesar da chuva que continua a cair, muitas pessoas nas áreas afetadas estão ansiosas para retornar às suas casas para avaliar os danos. A chuva constante transformou as estradas geralmente secas em poças de lama, tornando difícil para os serviços de emergência navegarem e chegarem às pessoas necessitadas.

