O interior da casa de Kevin Systrom, cofundador do Instagram, em Lake Tahoe

Na edição de novembro da Architectural Digest, Systrom e o designer de interiores Ken Fulk revelam o sentimento de nostalgia que inspirou a escapadela à Califórnia, com influências que vão desde o Oeste Selvagem ao Rat Pack.

"Quando era miúdo, fui à casa dos meus avós nos bosques de New Hampshire", disse Systrom à revista. "Lembro-me da impressão que isso me causou. Queríamos garantir que a próxima geração da nossa família tivesse a mesma oportunidade, um lugar para visitar todos os verões."

Uma construção nova com um sabor vintage considerável - incluindo vigas de madeira e pavimento raspado à mão - a casa, na margem norte do lago, ainda necessitava de renovações intensivas para concretizar a visão de Systrom: uma casa que "parecesse intrigantemente desgastada pelo tempo, como se estivesse ali há gerações", como disse Fulk.

Embora o designer tenha procurado peças vintage, desde "iluminação retro de meados do século" a cadeiras de vime usadas, grande parte do mobiliário foi concebido à medida. Para a "grande sala" de teto alto, isto significava enormes sofás rodeados por estantes de bronze em relevo; para o bar totalmente operacional por baixo da casa de hóspedes, isto significava um bar de madeira vermelha com painéis e assentos de banqueta em verniz vermelho.

Como pormenor adicional, os painéis de madeira vermelha foram carbonizados com fogo, de acordo com o "yakisugi", uma técnica tradicional japonesa para preservar a madeira.

"A conceção do bar foi a parte mais divertida do projeto", afirmou Systrom, que partilha a casa com a sua mulher, Nicole. "Queria uma sala secreta, onde pudéssemos tocar música alta e partilhar uma excelente cerveja belga depois de um dia de esqui."

Concebidos a pensar nos hóspedes, cada um dos quartos inspira-se num dos escritores favoritos de Systrom. A "suite Ian Fleming", por exemplo, apresenta uma decoração dos anos 70 com papel de parede de nuvens Fornasetti, uma referência ao viajado James Bond, enquanto outros quartos se inspiram em Ernest Hemingway e Dorothy Parker.

Os Systroms queriam uma casa para encher de memórias - e já criaram uma no recém-nomeado "Loomis Lodge".

"Pedi a Nicole em casamento na nossa doca", disse Systrom à revista. "O nosso primeiro encontro a sério foi uma viagem de esqui no fim de semana da faculdade para Lake Tahoe, por isso pareceu-me adequado que eu a pedisse em casamento também lá. Sentimo-nos sortudos por acordar de manhã e olhar para o local onde ficámos noivos."

Fonte: edition.cnn.com