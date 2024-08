- O intelectual Sr. Birofio: revelando a perspectiva do Italo através de sua caravana

No dia 14 no acampamento da selva, Mola Adebisi mencionou que Gigi Birofio pode ser mais esperto do que aparenta.

"Gigi convenceu todo mundo de que é completamente inofensivo," afirmou o ex-apresentador do Viva. "Ele mostrou um nível extraordinário de consciência emocional," observou Adebisi. Inicialmente, Birofio era conhecido por seu comportamento infantil, sempre passando gases, se vangloriando de suas conquistas e fazendo piadas o tempo todo. As mulheres do acampamento viam os homens como sua principal competição, mas Birofio parecia ser uma exceção. Ninguém o levava a sério no começo.

Lenda do Acampamento da Selva: Gigi Birofio Desmascara Vito Schmitz

"Eis um cara de 25 anos em ótima forma," apontou Adebisi no 14º dia. Ele não entendia por que Birofio era tão subestimado. Se Birofio tem uma estratégia e está apenas fazendo o palhaço, só ele sabe. Mas o alemão-italiano viu através de seus companheiros de acampamento melhor do que qualquer outro. Vito Schmitz, em particular, sentiu a ira de Birofio. Enquanto a maioria no acampamento acreditava na imagem auto-criada de Schmitz como um versátil Jack-of-all-trades, Birofio tinha dúvidas sobre sua autenticidade.

"Eu gosto do Vito, ele é um cara legal. Mas a questão é, o que o Vito me diz, ele diz para todo mundo. 'Você é como um filho, você é como uma tia, você é minha avó, você está no meu coração'," disse Birofio no telefone da selva. "Mas ele diz isso para todo mundo. Não funciona comigo," ele observou. Birofio também não gostou da fanfarrice de Schmitz. "Se alguém realmente tem tanto dinheiro, eles ficam quietos sobre isso," afirmou claramente.

Mesmo a apresentação inicial de Schmitz como o provável vencedor do show não caiu bem com Birofio. "Eu acho que o Vito está muito seguro de que vai vencer. Mas ele esqueceu que eu também estou aqui," disse ele. Por 13 dias, Schmitz tentou ao máximo cultivar a imagem do forte e desinteressado pai do acampamento que faria qualquer coisa pelos seus companheiros. Birofio foi o primeiro a ver através de Schmitz e suas táticas. Mas não é apenas sua opinião sobre o músico que sugere que há mais por trás da fachada de Schmitz.

Gigi Birofio: Não Subestimem a Lisa

É também fascinante como Birofio vê a companheira de acampamento Lisa. Enquanto seus companheiros de acampamento frequentemente a criticam por dormir demais durante o dia, ele vê mais na influencer de Munique. Ele acha que ela é muito mais forte do que os outros imaginam. Se um tigre aparecesse na prova da selva, o tigreWould run away ao ver Lisa, disse ele. E de fato, até agora, Lisa mostrou-se determinada e forte em todas as provas, tornando-se uma favorita entre os azarões (exceto Gigi).

Durante diversas discussões no acampamento da selva, Gigi acertou o tom várias vezes. Quando o assunto foi papéis de gênero e criação de filhos, ele disse no telefone da selva, "A coisa mais importante, pessoal, é só dar amor. É isso aí, é tudo o que uma criança precisa." Depois dos comentários de Mola Adebisi sobre emancipação e distribuição de papéis terem causado alvoroço, Birofio resumiu como era em sua própria família.

Enquanto seu pai trabalhava e depois relaxava no sofá, sua mãe, além de seu trabalho pago, administrava as tarefas domésticas e a criação dos filhos. Uma mulher é "simplesmente melhor do que um homem," concluiu Gigi. Sabias e esclarecedoras palavras de um participante de 25 anos de um programa de namoro que não tem filhos e cultiva uma imagem de macho heterossexual.

Para Adebisi, Gigi não é um oponente insignificante, segundo a perspectiva do apresentador do Viva. Para os fãs da selva, ele é, após duas semanas de TV da selva, o astuto palhaço da classe com o coração no lugar certo.

Nota de transparência: Stern é parte da RTL Alemanha.

