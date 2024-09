- O indivíduo inicia fogo contra a unidade SWAT da polícia, levando a tiros de retaliação.

Berlim: Forças Especiais da Polícia Terminam Vida de Homem de 46 Anos em Confrontação

As forças especiais da polícia de Berlim puseram fim à vida de um homem de 46 anos suspeito de brandir uma arma de fogo contra outra pessoa, representando uma ameaça potencial. A polícia e os procuradores afirmam que o homem abriu fogo após a entrada dos oficiais em seu apartamento em Nikolassee, ao qual eles haviam entrado por meio de um mandado judicial. Os oficiais retaliaram com fogo, resultando na morte do homem. Uma investigação por homicídio está atualmente em andamento.

Mais cedo no mesmo dia, o homem de 46 anos teria ameaçado um homem de 49 anos em um acampamento de trailers. Incrivelmente, o homem de 49 anos conseguiu fugir do local e entrou em contato com as autoridades. Posteriormente, o homem de 49 anos seguiu o suspeito, que havia entrado em um prédio de apartamentos em Dreilindenstraße. Apesar de bater e tentar entrar, o homem se recusou a abrir a porta.

Berlim: Incidentes em um Prédio de Apartamentos com Habitação Social

Um repórter da dpa relatou ter ouvido o que pareciam ser tiros vindos do prédio de apartamentos. Os serviços de emergência, incluindo várias ambulâncias e um helicóptero de resgate, chegaram rapidamente ao local.

O prédio onde ocorreu a confrontação fica no distrito de Steglitz-Zehlendorf, em Berlim, perto de Wannsee. A área é predominantemente composta por vilas e casas individuais. O prédio de apartamentos onde o homem encontrou refúgio abriga unidades de habitação social. Um vizinho revelou que há cerca de 100 apartamentos estúdio no prédio, além de uma escola fundamental.

A unidade policial especializada envolvida no incidente é conhecida como as Forças Especiais da Polícia de Berlim. Apesar das negociações com o homem, a força especial teve que recorrer às armas devido à agressividade do homem.

