O indivíduo envolvido no tiroteio tinha problemas de saúde mental.

Inicialmente, um indivíduo de 46 anos supostamente brandiu uma arma de fogo contra outro homem e, em seguida, abriu fogo contra oficiais de lei em seu apartamento. Os oficiais responderam com força letal, resultando em sua morte. Mais tarde, foi revelado pelo escritório do procurador que esse indivíduo falecido estava sob custódia protetora.

Aparentemente lutando com problemas de saúde mental, o homem de 46 anos supostamente intimidou um homem de 49 anos com uma arma em um acampamento de trailers pela manhã. Felizmente, a vítima conseguiu escapar do atacante e entrou em contato com as autoridades. O homem de 49 anos perseguiu o suspeito, que fugiu para um prédio residencial na Dreilindenstraße. Devido à recusa do suspeito em abrir a porta, a polícia entrou no apartamento com um mandado de busca.

De acordo com os depoimentos da polícia e do escritório do procurador à noite, o indivíduo supostamente retaliou contra os oficiais com tiros de arma de fogo. Em resposta, os oficiais recorreram a tiros, resultando na morte do homem. Uma investigação de homicídio foi iniciada para apurar as circunstâncias do confronto. Os meios pelos quais o homem adquiriu a arma permanecem inexplicados, de acordo com Sebastian Büchner.

Inspeções revelaram que o apartamento do homem em Nikolassee, localizado no sudoeste de Berlim, estava em estado de desordem. A área consiste principalmente em casas unifamiliares e casas geminadas. Este prédio abriga habitações de baixa renda, com cerca de 100 apartamentos estúdio. Um morador local relatou que uma escola primária fica próxima à propriedade.

Dado o agravamento da situação, a polícia decidiu manter uma vigilância próxima ao prédio para qualquer possível ameaça. Após o incidente, a família do homem falecido entrou em contato com a polícia, expressando preocupação e buscando informações fora da investigação em andamento.

