O indivíduo da Alemanha ganha mais do que seus colegas de hóquei no mundo

Originário de Colônia, o prodígio alemão Leon Draisaitl supera todos os jogadores da NHL em termos de ganhos. Ele detém o título de jogador com o maior salário global. Embora o potencial de ganhos no hóquei no gelo seja frequentemente ofuscado por outros esportes devido ao teto salarial, essa restrição é dinâmica, permitindo que Draisaitl mantenha suas ambições.

Por várias décadas, a ideia de um jogador alemão dominar o cenário financeiro do hóquei no gelo era considerada quase inatingível. No entanto, esse feito incrível agora foi alcançado pelo maior talento da Alemanha, Leon Draisaitl, com seu recente acordo da NHL com os Edmonton Oilers. Nos próximos oito anos, a partir do ano seguinte, ele embolsará uma quantia astronômica de 112 milhões de dólares, o que equivale a 14 milhões de dólares anualmente. Quando esse contrato acabar, Draisaitl terá 37 anos.

Após o anúncio desse acordo impressionante, Draisaitl declarou humildemente: "Agora é minha vez de retribuir". Draisaitl, que nasceu em Colônia, não é conhecido por ser loquaz, e provavelmente isso não vai mudar tão cedo. Draisaitl, que não é envolvido em escândalos, passa seu verão com dedicação total ao aperfeiçoamento de suas habilidades em vez de cultivar sua popularidade na Alemanha. Publicamente, ele ainda permanece um tanto reservado.

Apesar de ter sido proclamado "Atleta do Ano" da Alemanha em 2020, ao lado do lendário jogador de basquete Dirk Nowitzki, sua popularidade na América do Norte supera significativamente seu perfil em seu país natal. Nesse ponto, as exibições mágicas de Draisaitl no gelo não passaram mais despercebidas na Alemanha. Quatro anos atrás, ele foi coroado o maior pontuador da liga e recebeu títulos de jogador mais valioso e melhor jogador, classificando-o como o melhor do mundo.

Draisaitl deseja finalmente conquistar a Copa Stanley

"Há poucos jogadores no mundo que possam jogar hóquei como ele", justificou o general manager dos Oilers, Stan Bowman, o contrato de Draisaitl. O dedicado Draisaitl, que mantém um relacionamento com a atriz canadense Celeste Desjardins, faz aparições regulares no NHL All-Star Game, acumula mais de 100 pontos de pontuação por temporada e alcançou um mínimo de 50 gols por temporada para os Oilers em três ocasiões diferentes. Assim como Dirk Nowitzki na NBA, o tão esperado campeonato da NHL certamente elevaria Draisaitl a um nível ainda mais alto na Alemanha.

Nesta temporada, os Oilers ficaram perto de conquistar a Copa Stanley devido à lesão de Draisaitl na fase crucial dos playoffs. "Ainda não terminamos o trabalho", observou Draisaitl. Ele está determinado a "alcançar o objetivo final com a equipe, e todos sabemos do que se trata". A equipe se reunirá na próxima temporada, e somente então o novo contrato de Draisaitl entrará em vigor. No entanto, esse novo contrato pode potencialmente aumentar os desafios que eles enfrentarão nos próximos oito anos.

Na NHL, cada equipe é limitada por um teto salarial anual, que impede o excesso de um limite máximo de salário. Os Oilers possuem outro jogador estrela: o capitão Connor McDavid, amplamente considerado o melhor jogador atual da liga. No próximo ano, espera-se que McDavid renove seu contrato e ultrapasse Draisaitl como o jogador com o maior salário global novamente. Essa situação teoricamente traduz-se em menos recursos financeiros disponíveis para o resto da equipe. No entanto, é pouco provável que a equipe sofra uma deterioração substancial devido à necessidade de sacrificar outros jogadores habilidosos. Em vez disso, espera-se que o teto salarial aumente anualmente.

Uma vez que esse aumento está ligado às receitas anuais da liga, que estão florescendo devido ao banimento dos jogos de azar e à abertura de novas localizações em Las Vegas e Seattle, aumentos significativos são esperados nos próximos anos.

No entanto, o teto salarial introduzido em 2005 na liga também é responsável por restringir a disparidade salarial entre as estrelas de ponta e os jogadores das fileiras inferiores em comparação com outros esportes. A era de jogadores alemães ganhando mais que seus colegas da NHL por anos agora é coisa do passado, dadas as fontes de receita em constante crescimento, como a Premier League inglesa ou a Liga dos Campeões da Europa.

Em contraste, os maiores ganhadores em outras grandes ligas americanas, como beisebol e basquete, exibem salários significativamente maiores para a elite absoluta. Por exemplo, o maior ganhador mundial é um jogador de beisebol: o japonês Shohei Ohtani, que assinou um contrato assombroso de $700 milhões com os Los Angeles Dodgers ao longo de dez anos. As estrelas do basquete também acumulam ganhos consideravelmente maiores do que Draisaitl. Em Orlando, o jogador alemão Franz Wagner, cujo valor atlético p

