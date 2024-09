- O indivíduo confessa ter incendiado um hospital.

Após seis meses de um incêndio em um hospital de Aachen que causou danos significativos no valor de um milhão de dólares, a suspeita de ter causado o incêndio está sendo julgada em tribunal. A mulher de 66 anos, sob escrutínio, falou sobre sua planejamento elaborado por trás do crime, enfrentando acusações de tentativa de homicídio e incêndio criminoso.

A ré testemunhou no primeiro dia do julgamento no Tribunal Regional de Aachen, admitindo ter criado um colete falso com bomba com a intenção de iniciar um incidente. Ela afirmou que era um desejo de ser percebida como uma terrorista.

Ela é culpada?

O julgamento está considerando sua culpa. Atualmente presa em uma instalação psiquiátrica, uma pena de prisão prolongada está na mesa se ela for considerada culpada.

A mulher, ao sair da propriedade do hospital em 4 de março, foi baleada pela polícia, sofrendo ferimentos na tornozelo e joelho. Ela ignorou os avisos e se aproximou de um oficial de forças especiais empurrando uma cadeira de escritório queimando.

O incêndio, que começou em vários locais no hospital de 350 leitos, causou pelo menos 25 milhões de euros em danos. Todo o departamento foi evacuado e não houve vítimas. O incidente foi um grande desafio para a polícia e bombeiros.

A ré tem um longo histórico de abuso de drogas

A mulher, originária da região do Eifel, revelou um histórico de uso de cannabis desde os 14 anos. No dia do crime, ela havia consumido cannabis, "antes". Ela havia estado usando anfetaminas por 30 anos. Ela tomava algumas doses da droga na clínica, "para continuar".

A mulher é suspeita de ter agido com intenções suicidas. Ela nutre ressentimento contra médicos e afirma ter sido maltratada e assediada sexualmente no hospital há cerca de 30 anos. No entanto, durante o julgamento, ela expressou incerteza sobre as acusações, nunca tendo apresentado uma queixa. O hospital não tem registro dela.

Seu próprio apartamento também pegou fogo

Antes de atear fogo ao clínica, é alegado que ela incendiou seu próprio apartamento. A propriedade do vizinho deveria ser danificada pelos esforços de extinção do fogo. Os moradores do prédio multifamiliar foram alertados por um motorista que passava e notou a fumaça. Ela então supostamente dirigiu até o próximo local do crime de carro.

A ré mencionou ter começado um aprendizado como dançarina de show aos 16 anos. Ela se apresentou em espetáculos de variedades e cabarés, incluindo o Moulin Rouge, bem como viagens para a Ásia e África. Desde o final dos anos 1990, ela está desempregada.

Quando ela tentou se trancar em uma sala na clínica, a reação calma de um funcionário à sua situação a desarmou, ela relatou alegremente. Ele a neutralizou com uma arma falsa, apenas a libertando quando ela exibiu o suposto cinto de bomba. "Eu tinha que alertar a polícia de alguma forma", ela disse.

