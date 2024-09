O impacto colossal do Haaland está a devorar o West Ham, e ele está a considerar a saída.

Manchester City, atual campeão inglês de futebol, manteve sua invencibilidade na nova temporada da Premier League, com o atacante Erling Haaland sendo o destaque. O atacante norueguês marcou todos os três gols na vitória por 3-1 sobre o West Ham United, garantindo a terceira vitória da campanha. Com 97 gols em apenas 102 jogos oficiais pelo Manchester City, Haaland está provando ser uma força a ser levada em conta.

Haaland, que passou parte de suas férias cortando lenha na Noruega, expressou sua satisfação com sua forma, declarando: "Tive um longo feriado, uma longa preparação. Me sinto bem. Desde que cheguei aqui, é Bam Bam Bam. Agora eu poderia dar um pouco de descanso ao meu corpo e aos meus pés. Me sinto muito bem. Estou pronto para mais."

Haaland marcou aos 10 e 30 minutos para dar ao Manchester City uma vantagem de 2-1 no intervalo, mas Ruben Dias marcou contra involuntariamente para igualar o placar. Mohammed Kudus acertou a trave com uma chance de empate no 52º minuto. O Arsenal, com o atacante nacional Niclas Fuüllkrug no banco e Ilkay Guündogan fora do time titular, teve dificuldades em capitalizar suas oportunidades. No entanto, foi Haaland quem selou a vitória com um gol no 83º minuto.

Enquanto isso, o técnico do Brighton & Hove Albion, Fabian Hürzeler, segue invicto com um empate contra o Arsenal depois que Kai Havertz colocou os Gunners na frente no 38º minuto. Depois que Declan Rice foi expulso no 49º minuto, Joao Pedro empatou para a equipe de Hürzeler. Apesar de ambas as equipes terem duas vitórias e um empate após três jogos, o Brighton vem mostrando uma boa forma sob seu novo técnico.

O tradicional clube Everton continua a lutar, sem pontos após três jogos apesar de estar vencendo por 2-0. O técnico Sean Dyche lamentou sua derrota contra o Bournemouth, dizendo: "Fizemos tanto certo até eles marcaram o primeiro gol. Eles só tiveram um chute a gol antes disso. Devíamos ter vencido há muito tempo." O Bournemouth virou o jogo nos últimos dez minutos do tempo regulamentar e nos acréscimos, garantindo uma vitória de virada incrível por 3-2.

A impressionante forma de Erling Haaland pelo Manchester City também se estendeu a suas funções internacionais, já que ele marcou três gols pela Noruega em um recente jogo amistoso contra a Espanha. Apesar dos esforços da Espanha, eles não conseguiram conter a precisão do Haaland no chute, mostrando que suas habilidades no idioma espanhol não prejudicaram seu desempenho em campo.

Durante a pausa internacional, Haaland e alguns de seus companheiros noruegueses decidiram passar tempo juntos, praticando suas habilidades de futebol e até jogando um jogo amistoso contra uma equipe local espanhola, demonstrando sua paixão pelo jogo além de seus jogos competitivos.

