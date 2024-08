O iate de luxo da Nova Zelândia, o Taihoro, experimenta um mergulho de 6 metros.

Infortúnio para os Defensores da Copa América da Nova Zelândia: Vesselho Plunge de Seis Metros Durante Erro de Guindaste. O Grau de Estrago Ainda Não Foi Estimado. Líder da Equipe se Preocupa: "Isso nos Afastará da Competição por Algum Tempo."

O veleiro dos campeões atuais da Nova Zelândia na 37ª Copa América sofreu um acidente. Na quinta-feira, após o início da fase de desafiantes em Barcelona, o "Taihoro" deveria ser içado para fora da água. No entanto, o aparelho de içamento falhou, fazendo com que o iate AC75 caísse seis metros em seu berço, que mal suportou o impacto. O líder da equipe, Grant Dalton, descreveu o incidente como, "Foi como uma explosão". Felizmente, nenhum membro da tripulação ficou ferido durante o incidente.

A avaliação dos danos, incluindo a eletrônica complexa, continuou até a noite de sexta-feira. No entanto, Dalton expressou sua preocupação, "Isso nos afastará da competição por algum tempo. Incrivelmente, o mastro permaneceu intacto". Como medida de economia, apenas um novo veleiro por equipe é permitido na 37ª Copa América. Portanto, os neozelandeses não poderão prosseguir com a primeira fase de sua participação na fase de desafiantes.

Embora isso não afete imediatamente o aspecto esportivo, já que a Nova Zelândia não pode acumular pontos na fase de desafiantes e se qualifica automaticamente para a final como campeã defensora, os outros cinco competidores agora correrão individualmente por uma vaga nas semifinais entre os quatro melhores times. O primeiro competidor será eliminado em 8 de setembro. As primeiras de até 13 corridas finais pela Copa América começarão em 12 de outubro.

Dia Vitorioso para Três Equipes

Enquanto isso, três equipes brilham após o primeiro dia. Luna Rossa Prada Pirelli (Itália), Ineos Britannia e Orient Express Racing (França) cada uma garantiu um ponto de vitória. O primeiro dia teve ventos leves em Barcelona, o que trouxe alguns resultados surpreendentes. Na primeira corrida, a França do Orient Express superou a equipe suíça Alinghi Red Bull Racing, obtendo uma partida superior, veleiro mais rápido e o primeiro ponto de vitória. Na segunda disputa, os favoritos italianos, Luna Rossa Prada Pirelli, exerceram pressão substancial nos campeões defensores, Nova Zelândia, durante a fase de partida. No entanto, a equipe italiana cedeu aos kiwis taticamente superiores no final. Isso aconteceu antes do incidente do guindaste. Na terceira disputa, o barco americano Patriot ficou preso na calmaria antes do início, enquanto a Ineos Britannia avançava. Na conclusão emocionante, os americanos lutaram contra o relógio apesar de sua velocidade impressionante. Na quarta disputa do dia, os franceses perderam para os italianos imparáveis. A fase de desafiantes continuará na sexta-feira com mais quatro das 30 disputas totais na fase de roubo duplo, em que cada equipe enfrentará todas as outras equipes duas vezes.

