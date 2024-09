O HSV está a desmantelar o Regensburg, enquanto o Fortuna está a subir.

Em que pode ser a temporada de destaque da segunda divisão, o Fortuna Düsseldorf assume a liderança após cinco jogos ao vencer o Hertha BSC. Enquanto isso, o Hertha está preocupado com o jovem Gechter. O sólido HSV permanece competitivo, enquanto o Greuther Fürth decepciona contra o Elversberg.

Hertha BSC vs. Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:1)

O Fortuna Düsseldorf voltou a demonstrar sua boa forma inicial na 2.ª Bundesliga, conquistando a primeira posição. Eles obtiveram uma difícil vitória por 2:0 (1:0) contra o Hertha BSC no domingo, dando um impulso de confiança para o dérbi do Reno contra o 1. FC Köln na próxima semana. O Hertha agora caiu para a parte média da tabela após sua segunda derrota na liga.

Dawid Kownacki (13.) colocou o Düsseldorf na frente com um pênalti. Jona Niemiec (66.) selou a vitória. O Düsseldorf, jogando diante de 50.135 torcedores, foi sólido defensivamente, frustrando os ataques do Hertha. Oportunidades como a de Derry Scherhant (27.) foram raras. A lesão de Linus Gechter causou comoção, levando a uma parada prolongada.

O jogador de 20 anos colidiu com o companheiro de equipe Deyovaisio Zeefuik durante uma disputa aérea e pareceu ter sofrido uma grave lesão no ombro. Gechter foi retirado de campo em uma maca. A rivalidade física aumentou, com numerous faltas atrapalhando o ritmo do jogo. Após o intervalo, a defesa líder da liga do Düsseldorf permaneceu inabalável, com Niemiec ampliando a vantagem. A melhor chance do Hertha de recuperar-se veio quando Ibrahim Maza acertou a trave (77.).

Hamburger SV vs. Jahn Regensburg 5:0 (2:0)

O Hamburger SV diminuiu a diferença para os líderes com a segunda vitória consecutiva. Guiado pelo promissor talento local Fabio Balde, o HSV venceu por 5:0 (2:0) contra o Jahn Regensburg no domingo. Ransford Königsdörffer (1.) e Robert Glatzel (14.) marcaram para o HSV. Balde teve um papel fundamental em ambos os gols. O reserva Jean-Luc Dompe também impressionou, marcando dois gols (76./90.+3) e dando uma assistência para o gol de Davie Selke (89.).

O HSV começou muito bem, com 53.779 espectadores no Volksparkstadion testemunhando o gol mais rápido da segunda divisão do HSV (1 minuto) - Königsdörffer marcando após uma brilhante cruzamento de Balde. Glatzel então completou a vitória para fazer 2-0.

O HSV também teve sorte, já que um gol contra de Dennis Hadzikadunic foi anulado após uma revisão do VAR devido a Dominik Kother estar a milímetros de impedimento (8º minuto). Um passe para trás mal dado por Silvan Hefti também colocou o HSV na beira do abismo, mas Sebastian Schonlau conseguiu limpá-lo (42º minuto).

SpVgg Greuther Fürth vs. SV Elversberg 0:0 (0:0)

A SpVgg Greuther Fürth não conseguiu se juntar ao grupo de líderes. Produzindo um desempenho abaixo do esperado, a equipe conseguiu apenas um empate por 0:0 contra o SV Elversberg na 5ª rodada, mantendo sua invencibilidade. O goleiro do Fürth, Nahuel Noll, fez uma defesa crucial para manter sua equipe no jogo (53º minuto). Antes do jogo, o técnico Alexander Zorniger expressou seu desejo por uma exibição engag

Leia também: