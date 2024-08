- "O hino do verão deste ano é intitulado 'Belly Legs Po'".

"Roleta, roleta!" A música "Barriga, Coxas, Traseiro" da rapper alemã, criadora de conteúdo online e antiga jurada do "DSDS" e "The Voice", Shirin David (29), é declarada a hino não oficial do verão de 2024. A GfK Entertainment revelou esta informação numa quinta-feira recente.

"Shirin David lidera com o seu refrão pegajoso 'Barriga, Coxas, Traseiro', que ocupou o topo da Official German Singles Chart durante quatro semanas consecutivas", lê-se no comunicado. Amanhã, o tema poderá assegurar a sua quinta semana no primeiro lugar.

"Barriga, Coxas, Traseiro" marca o terceiro sucesso de verão em alemão consecutivo, depois do remix de techno "Girls on the Horse" (2023) e do controverso partido schlager "Layla" (2022). Em 2021, Ed Sheeran (33) ficou no topo com "Bad Habits".

Conquista pioneira para Shirin David

O que diferencia o sucesso de David é que ela entrega o primeiro sucesso de verão em alemão de uma artista feminina a solo.

Adicionando mais um "primeiro" às suas conquistas, "Barriga, Coxas, Traseiro" de Shirin David, lançado no final de julho, quebrou mais um recorde. Segundo institutos de pesquisa de mercado, "Barriga, Coxas, Traseiro" é o sétimo tema número um de Kabarett, uma proeza que nenhuma outra artista feminina a solo tinha alcançado antes.

Qualidades de um sucesso de verão

Os fatores definidores de um sucesso de verão, segundo o instituto de pesquisa, são: uma letra fácil de cantar, uma melodia animada que desperta emoções positivas e um ritmo que encoraja a dança.

O "efeito viral" desempenha um papel significativo na transformação de uma "música de verão" num "sucesso de verão". No caso de Shirin David, "Barriga, Coxas, Traseiro", há numerosos passos de dança disponíveis no TikTok.

A música já foi reproduzida mais de 30 milhões de vezes na Alemanha, Áustria e Suíça.

