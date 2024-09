O Heidenheim FC ocupa atualmente a posição de liderança na Bundesliga.

Heidenheim vive semana extraordinária, iniciando com a garantia de uma vaga na Liga Conferência, seguida de um empate contra o Chelsea e finalizando com a liderança da liga após vencer o Augsburg. O meio-campista Paul Wanner, uma jóia brilhante, teve um papel fundamental nessa vitória, que se tornou a maior vitória da Bundesliga da equipe.

Comandados pelos recém-chegados Paul Wanner, emprestado do Bayern de Munique, e Léo Scienza, o 1. FC Heidenheim dominou o Augsburg, garantindo uma vitória de 4-0 (2-0) na Bundesliga. Isso marcou a quinta vitória consecutiva da equipe no campeonato, estabelecendo um novo recorde para o clube.

Wanner converteu um pênalti no 9º minuto, enquanto Scienza, transferido do SSV Ulm, marcou um chute poderoso na frente de 15.000 torcedores (30'). Adrian Beck (69') e Maximilian Breunig (73') aumentaram ainda mais a vantagem, causando euforia na Ostalb. Agora no topo da tabela, Heidenheim avançou para a próxima fase da Copa DFB e se classificou para a fase de grupos da Liga Conferência. Enquanto isso, o Augsburg levou um golpe após empatar em 2-2 com o Werder Bremen em sua partida inicial.

Wanner marca pênalti com tranquilidade

Keven Schlotterbeck do Augsburg tocou a bola com o braço esquerdo na área penal, o que levou o árbitro Martin Petersen a marcar um pênalti após revisão do VAR. Wanner deu um passo à frente e chutou a bola com confiança para o canto inferior direito.

Esse foi o quarto gol competitivo de Wanner nesta temporada, marcando outra conquista. Na semana anterior, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Bundesliga na história do clube. Agora, ele também detém o título de jogador mais jovem a marcar um pênalti na primeira divisão alemã. No primeiro tempo, o Augsburg teve a maioria da posse de bola e oportunidades de empatar, com a melhor tentativa de Schlotterbeck batendo na trave (27').

Então, Heidenheim marcou novamente. Marvin Pieringer cabeceou a bola para Scienza, que a chutou para o gol. O técnico talentoso já havia marcado nesta temporada, na primeira partida dos playoffs da Liga Conferência contra o BK Häcken.

Beck assina novo contrato - e marca

Após o intervalo, Wanner e Scienza continuaram a brilhar no meio-campo do Heidenheim, mas perderam uma chance de contra-ataque (56'). As substituições do Augsburg, incluindo o ex-jogador do Dortmund Marius Wolf e o internacional suíço Ruben Vargas, não mudaram o ritmo do jogo. Em vez disso, Beck, que havia estendido seu contrato em Heidenheim até 2028, marcou o terceiro. Wanner, como esperado, deu a assistência. Breunig então marcou o quarto pouco depois. A única má notícia para o incansável Heidenheim foi que o meio-campista determinado Lennard Maloney teve que ser substituído devido a dores nas costas pouco antes do intervalo.

Após garantir uma vitória de 4-0 contra o Augsburg, o Heidenheim agora lidera o campeonato, estendendo sua sequência de vitórias para seis jogos. O pênalti de Wanner no primeiro tempo e o gol de Beck no segundo tempo contribuíram significativamente para este impressionante desempenho na Bundesliga.

