- O grupo musical adverte contra as vendas de ingressos excessivos.

Fãs do Oasis entraram em ação logo pela manhã de sábado (31 de agosto) para garantir ingressos para a turnê de reunião da banda em 2025, à medida que as vendas gerais começaram. Alguns fãs encontraram dificuldades iniciais nos sites oficiais de venda de ingressos.

Banda Lança Aviso Preventivo

Antes, a banda havia aconselhado os fãs a não vender ingressos a preços exorbitantes para a sua volta aos palcos. Em poucos minutos após o pré-venda, alguns ingressos já estavam sendo listados por milhares de libras. Um pequeno número de fãs conseguiu garantir ingressos durante a janela de três horas na noite de sexta-feira anterior. Pouco depois, esses ingressos estavam disponíveis online por mais de £6.000 (aproximadamente €7.100), o que é cerca de 40 vezes o preço regular de um ingresso para o setor de pé, como relatado pela BBC. O Oasis pediu aos seus fãs que não vendessem ingressos a preços inflacionados em sites não autorizados, pois esses ingressos poderiam ser considerados inválidos.

Aproximadamente 1,4 milhão de ingressos estão previstos para estar à venda para os 17 concertos no Reino Unido e na Irlanda em julho e agosto do ano seguinte.

Os irmãos Noel (57) e Liam Gallagher (51) fundaram o Oasis em 1991, junto com três amigos. A banda se tornou a principal atração do movimento Brit-Pop. Infelizmente, as constantes desavenças entre os irmãos levaram ao fim da banda em 2009. Desde então, circularam rumores sobre uma possível reunificação do Oasis. Em 27 de agosto de 2024, o grupo pôs fim a todas as especulações com uma simples publicação e as palavras "Está acontecendo". Os concertos anunciados são considerados os únicos na Europa para o próximo ano, com planos para apresentações em outros continentes a seguir.

A empolgação dos fãs pelo turnê de reunião do Oasis foi tão alta que alguns ingressos estavam sendo revendidos a preços inflacionados em sites não autorizados, chegando a £6.000, apesar do aviso da banda. Diante da alta demanda por ingressos do Oasis, os fãs que conseguiram garantir os seus durante o pré-venda estavam em uma posição privilegiada para lucrar, mas a banda pediu veementemente que não o fizessem.

