O grande mestre de xadrez Hans Niemann "não vai recuar" face às alegações de batota

Na terça-feira, uma investigação da popular plataforma online Chess.com alegou que Niemann "provavelmente fez batota" em mais de 100 partidas online, uma semana depois de o campeão mundial Magnus Carlsen ter acusado explicitamente o americano de fazer batota em jogos over-the-board.

Niemann, de 19 anos, só admitiu ter feito batota duas vezes na sua carreira de xadrez, aos 12 e 16 anos, e na quarta-feira disse que o seu "xadrez fala por si" depois de ter derrotado Christopher Yoo na primeira ronda do campeonato dos EUA em St.

"Este jogo é uma mensagem para todos", disse Niemann após a sua vitória. "Tudo isto começou comigo a dizer que o xadrez fala por si e acho que este jogo falou por si e mostrou o jogador de xadrez que eu sou.

"Também mostrou que não vou recuar e que vou jogar o meu melhor xadrez aqui, independentemente da pressão a que estou sujeito."

Depois de dar apenas uma resposta, Niemann terminou a sua entrevista pós-jogo dizendo que "foi um jogo tão bonito que nem preciso de o descrever".

O próximo adversário será Jeffery Xiong na segunda ronda do campeonato dos EUA, que decorre até 20 de outubro.

De acordo com o relatório do Chess.com, Niemann confessou em particular a trapaça ao chefe de xadrez do site em 2020, o que o levou a ser temporariamente banido da plataforma.

O relatório disse que o Chess.com fechou a conta de Niemann em setembro, devido a seus reconhecimentos anteriores de trapaça, suspeitas sobre seu jogo recente e preocupações sobre o aumento acentuado e inconsistente em sua classificação.

"Embora não duvidemos que Hans seja um jogador talentoso, notamos que os seus resultados são estatisticamente extraordinários", diz o relatório.

A CNN já contactou Niemann sobre as alegações do relatório.

Carlsen fez pela primeira vez alegações explícitas sobre a batota de Niemann após dois incidentes entre os dois - o primeiro quando Carlsen se retirou da Sinquefield Cup do mês passado após uma derrota contra Niemann, e o segundo quando abandonou a partida na Julius Baer Generation Cup após fazer apenas uma jogada.

O norueguês disse acreditar que o seu rival "fez mais batota - e mais recentemente - do que admitiu publicamente" e que "o seu progresso no tabuleiro tem sido invulgar".

"Ao longo do nosso jogo na Taça Sinquefield tive a impressão de que ele não estava tenso ou mesmo totalmente concentrado no jogo em posições críticas, enquanto me superava de pretas de uma forma que penso que apenas um punhado de jogadores consegue fazer", acrescentou Carlsen.

A FIDE, o organismo que rege o desporto a nível mundial, declarou que iria lançar um inquérito na sequência das alegações de Carlsen.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com