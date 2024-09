- O governo quer investigar os custos flutuantes da Oasis.

Aumento Substancial no Preço dos Ingressos para o Concerto do Oasis: O Governo do Reino Unido a Examinar o Preço Dinâmico Após a Reação

Inicialmente, os ingressos para os 17 concertos do Oasis no Reino Unido e na Irlanda durante o verão de 2025 estavam sendo vendidos por cerca de 135 Libras (160 Euros). No entanto, devido à implementação do preço dinâmico no site do vendedor de ingressos, os preços dispararam para uma quantia surpreendente de 350 Libras (415 Euros). De acordo com a lei britânica, tais adaptações à alta demanda são permitidas.

Venda Rápida de Ingressos

Lucy Powell, membro do gabinete, também foi afetada por esse aumento de preço, pagando mais do que o dobro do preço inicial de seus ingressos, como ela contou à BBC. Embora ela tenha reconhecido que o preço dinâmico é uma norma de mercado, ela não pôde endossá-lo inteiramente. Apesar disso, os ingressos foram vendidos rapidamente.

Antes da pré-venda de ingressos do Oasis no domingo, o governo havia anunciado a intenção de examinar as plataformas online para a revenda de ingressos. Essas plataformas costumam ser criticadas por revender ingressos a preços muito mais altos do que o original.

(O governo do Reino Unido, expressando preocupação com os preços exorbitantes, decidiu investigar as táticas usadas pelos vendedores de ingressos, com a Comissão jogando um papel crucial nessa investigação. Embora a estratégia de preço dinâmico seja legalmente permitida, a reação do público ao aumento substancial no preço dos ingressos para o concerto do Oasis levou a essa revisão.)

