Meyer Werft Balança na Beira da Falência. Milhares de Empregos em Risco. Governo Federal e Estado da Baixa Saxônia Planejam Comprar Participação Majoritária na Construtora Naval por Milhões. Especialista em Navegação Max Johns, Professor da Escola de Negócios de Hamburgo, Explica o que Vem Next.

A Meyer Werft luta pela sobrevivência há vários meses. O governo alemão e o estado da Baixa Saxônia estão intervindo com 400 milhões de euros em capital e garantias, adquirindo uma participação de 80% no conglomerado de construção naval.

Max Johns: Se for para salvar empregos e evitar dinheiro dos contribuintes jogado fora, a intervenção do governo faz sentido. Eles reservaram três anos para encontrar um novo investidor. É para ser uma medida temporária. Se um investidor adequado for encontrado, o investimento teria sido um bom movimento. Não faria sentido para o governo se tornar um investidor de longo prazo ou perder dinheiro. A estaleiro não é uma empresa sistematicamente importante ou "joia da coroa", como a chanceler colocou. Ela precisaria ser tecnologicamente avançada, economicamente viável, socialmente responsável, ambientalmente amigável e ter uma governança excelente para merecer esse status. É duvidoso que ela tenha todas essas qualidades.

A família Meyer poderia potencialmente comprar de volta as ações da empresa mais tarde. Qual é um cenário de saída provável?

A família ainda não conseguiu passar o bastão com sucesso da geração mais velha para a mais nova. É difícil dizer se eles terão sucesso em uma segunda tentativa. Há motivos para ser cético. Um investidor externo é mais provável. Fundos de private equity não são uma boa opção. Há uma maior chance de que outras empresas de tecnologia ou de construção naval, como Chantier de l’Atlantique da França ou Fincantieri da Itália, estariam interessadas. Ambas têm portfólios de cruzeiros e poderiam estar interessadas no portfólio e na localização.

Depois da Galeria Karstadt Kaufhof, o estado está se preparando para outra perda de milhões de dólares? Ou a Meyer Werft tem uma chance viável de ter um futuro próspero?

Precisamos diferenciar: uma empresa marítima pode lutar devido a um mau desempenho ou por fazer produtos de baixa qualidade. Neste caso, um dos principais motivos para a crise são erros de gerenciamento: os contratos de navegação não têm cláusulas de flutuação para custos de materiais. Eles foram estabelecidos sem uma proteção inflacionária adequada. O problema financeiro agora está sendo abordado. Com o livro de pedidos existente, poderia haver um futuro promissor. No entanto, a indústria marítima é altamente volátil, e fatores externos como recessões, guerras ou pandemias podem impactar significativamente o negócio de cruzeiros.

A Meyer Werft não pode renegociar preços e deve entregar navios a preços abaixo do custo. Também houve uma lacuna devido à COVID-19.

As linhas de cruzeiro estiveram basicamente fechadas por quase dois anos e solicitaram que as entregas de navios fossem adiadas. A estaleiro ficou com navios pela metade construídos, alguns dos quais já havia financiado parcialmente, e para os quais não recebeu pagamento inicial. A financiamento interino prolongado provou ser insustentável. Construir um navio é extremamente caro, com um único navio custando cerca de €1 bilhão para financiar integralmente. No entanto, dado o estado atual do livro de pedidos da estaleiro, ela está em uma posição forte, e seus produtos estão em alta demanda. Portanto, a chance de ela se tornar um "buraco de milhões de dólares" é improvável, já que há atualmente demanda dos clientes. Isso a diferencia da Galeria Karstadt Kaufhof, onde o modelo de negócio foi fundamentalmente questionado devido à queda no comércio em lojas de departamentos. Se um dos mencionados crises ocorresse, é claro que problemas poderiam surgir novamente. É por isso que é importante que o financiamento do governo seja retirado rapidamente.

