O Governo grego reage aos comentários sobre a vacina de Stefanos Tsitsipas

"Não possui os conhecimentos e os estudos necessários para avaliar a necessidade de vacinação", declarou o porta-voz do Governo, Giannis Oikonomou, segundo a imprensa grega.

"Stefanos Tsitsipas é um grande atleta, as suas capacidades desportivas e a sua contribuição para o desporto no país são inquestionáveis.

"No entanto, o que está em causa é a sua capacidade de avaliar a necessidade de vacinação ou se a vacina foi testada durante um período de tempo suficiente. E (...) ele não tem nem os conhecimentos, nem os estudos, nem o trabalho de investigação que lhe permitam formar uma opinião sobre o assunto."

O grego, de 23 anos, número 3 do mundo, causou agitação no Western & Southern Open , em Cincinnati, esta semana, quando disse aos jornalistas que estava preocupado com os efeitos secundários da vacina.

"Não sou contra as vacinas, mas não vejo qualquer razão para alguém da minha idade as tomar - ainda não foram suficientemente testadas e têm efeitos secundários - desde que não sejam obrigatórias, cada um pode decidir por si", disse à imprensa grega no torneio de quarta-feira.

Oikonomou encorajou as pessoas a ouvirem os especialistas em política de saúde e disse que Tsitsipas e outras celebridades deviam ter cuidado com as suas palavras, tendo em conta as suas enormes plataformas.

"Aqueles que, através do seu excelente desempenho noutros lugares, são também um ponto de referência para grupos sociais mais amplos, seria bom serem duplamente cuidadosos ao expressarem essas opiniões", afirmou.

A vacina contra a Covid-19 dividiu as opiniões no seio do ténis.

O número um do mundo, Novak Djokovic, disse em abril que esperava que a vacina contra a Covid-19 não se tornasse obrigatória para os jogadores competirem e recusou-se a responder a perguntas sobre o seu próprio estado de vacinação.

No entanto, os seus colegas Roger Federer e Rafa Nadal, 20 vezes vencedores do Grand Slam, consideram que os atletas têm de desempenhar o seu papel para que a vida volte a ter alguma forma de normalidade.

