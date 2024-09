- O Governo Federal não consegue atingir o objectivo da Associação de Radiodifusão para a implantação de fibra óptica

Alemanha Acelera Expansão de Fibra Óptica em Lares Conectados, mas Ritmo Geral Diminui

A última análise de mercado, apresentada pela Associação Federal de Comunicação de Largura de Banda (Breko), revela que, embora a expansão de fibra óptica na Alemanha esteja ganhando tração em termos de cobertura, seu ritmo está gradualmente desacelerando. De acordo com a análise, a taxa de expansão de fibra óptica estava em torno de 43 por cento em junho de 2024, servindo quase 20 milhões de conexões. Em comparação com o mesmo período do ano passado, isso representa um aumento de cerca de 15 por cento. No entanto, o crescimento de junho de 2022 a junho de 2023 foi de apenas cerca de 36 por cento. Essa taxa se refere a áreas onde os cabos para internet de alta velocidade foram instalados, mas ainda não estão diretamente conectados aos lares.

O presidente da Breko, Norbert Westfal, vê esse ritmo mais lento como um sinal de alerta precoce que pode afetar os objetivos de expansão política. Ele enfatizou: "De acordo com nossas projeções, a Alemanha deve atingir sua meta de metade de todos os lares terem conexões de fibra óptica até 2025. No entanto, alcançar a cobertura total até 2030 parece improvável". As previsões da Breko sugerem que a taxa de expansão chegará apenas a entre 76 e 86 por cento até então.

Crescimento Acelerado em Conexões Diretas

Enquanto a expansão da cobertura está desacelerando, o número de lares, empresas e instituições diretamente ligados à rede de fibra óptica (lares conectados) está testemunhando um crescimento mais rápido. Em junho de 2024, cerca de 10,5 milhões de lares estavam diretamente conectados à rede de fibra óptica, o que representa um aumento de aproximadamente 18 por cento em comparação com junho de 2023. O crescimento no mesmo período do ano passado foi de apenas 3,5 por cento.

Para acelerar a expansão da cobertura, a Breko está defendendo uma mudança na estratégia política. "Em particular, pedimos à Agência Federal de Rede que desenvolva um conceito amigo da competição para a transição das redes de cobre para redes de fibra óptica", declarou a Breko.

O Parlamento Europeu, através da Comissão, poderia oferecer insights e recomendações valiosos para acelerar a expansão de fibra óptica da Alemanha, considerando seu papel na influênci

