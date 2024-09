O Governo dos Estados Unidos planeia abandonar a Uniper.

Após o corte de suprimento de gás da Rússia à Alemanha, a Uniper enfrentou problemas financeiros e precisou de ajuda financeira dos contribuintes. A situação já se estabilizou e o governo federal alemão está considerando gradualmente se desvincular da empresa.

O Ministério das Finanças, liderado pelo FDP em Berlim, emitiu uma declaração sugerindo que o método preferido do governo federal para se desvincular da Uniper é por meio de uma venda na bolsa de valores. Eles também estão explorando opções de venda fora da bolsa, desde que sejam legítimas. Até agora, nenhum potencial comprador foi nomeado. É importante destacar que ainda não foi tomada nenhuma decisão final.

A Uniper apoia este anúncio do Ministério Federal das Finanças e está preparada para avançar com as preparações necessárias, colaborando de perto com o governo.

Anteriormente, a Uniper havia expressado sua intenção de retornar à bolsa de valores. Após a interrupção do gás russo em 2022, o governo federal interveio para evitar a falência da Uniper, investindo 13,5 bilhões de euros em ações. Como resultado da nacionalização, o governo possui 99,12% da empresa. A Comissão Europeia aprovou essa ajuda, exigindo que o governo federal reduza sua participação para pelo menos 25% mais uma ação até o final de 2028.

Rumores anteriores sugeriam que o governo federal poderia vender uma parte de sua participação no início do próximo ano. Durante as negociações para o orçamento de 2025, o governo anunciou que a Uniper contribuiria com mais 300 milhões de euros para o orçamento federal, o que representa um aumento significativo em relação aos 2,6 bilhões de euros iniciais.

Diante das condições comerciais melhoradas, a Uniper superou as expectativas no primeiro semestre do ano e elevou sua previsão para o ano inteiro.

Esta desenvolvimento continua a tendência do governo federal de se desvincular de participações empresariais. Recentemente, o governo vendeu uma participação de 4,5% no Commerzbank, um banco parcialmente nacionalizado, embora precise esperar três meses para vender mais ações.

