O golpe de um competidor olímpico leva à transição para um atleta de para-remando

Kathrin Marchand começou a remar aos 14 anos. Depois de participar de duas Olimpíadas em Londres 2012 e Rio 2016, ela decidiu pendurar seu equipamento de remo competitivo. No entanto, um AVC interrompeu seu novo caminho como médica. Após a reabilitação, ela buscou retornar ao trabalho como médica e ao remo. Em Paris, a mulher de 33 anos competirá no quadruplo scull nas Paralimpíadas, buscando uma medalha. Em uma entrevista com ntv.de, ela discutiu suas aspirações e sua jornada de volta ao remo.

ntv.de: Você competirá no quadruplo scull nos Jogos Paralímpicos em 1º de setembro. Incidentalmente, esse também é o dia em que sofreu seu AVC há três anos. Como é competir nesse dia exato?

Kathrin Marchand: A princípio, achei muito estranho. De todos os 365 dias do ano, o dia final cairia no dia do meu AVC. Mas não vejo como um mau presságio. Talvez seja destino. Tentarei transformar isso em algo positivo. Me motiva.

Como a sua vida mudou após o AVC?

Antes do meu AVC, eu me considerava uma pessoa saudável. De repente, fiquei doente. Não podia fazer muitas coisas e fui diagnosticada com uma doença não comum para a minha faixa etária. Após o AVC, passei por reabilitação. Todos ao meu redor eram acima de 70 anos. Foi difícil para mim aceitar que era um paciente como todos os outros, mesmo sendo 40 anos mais jovem do que a maioria deles. Muitos lutavam contra vários problemas de saúde também. Eu não queria ir para reabilitação.

Por que não?

Me parecia um lembrete constante da minha doença, e eu nunca tinha lidado com isso antes. Tive que lutar para voltar à vida cotidiana.

Como você conseguiu fazer isso?

Queria transformar essa situação desafiadora em algo positivo. Não desisti. Ainda sou jovem demais para dizer que não vou trabalhar e ficar em casa o dia todo. Não queria desaparecer como uma margarida. Estava determinada a não viver de uma pensão ainda.

E como você está agora?

Consegui me integrar de volta à vida cotidiana. Trabalho de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h. Depois, volto para casa, almoço e faço uma soneca. À tarde, vou para o treinamento – é tudo o que consigo fazer. Pode parecer que não estou lutando porque gosto de atividades como o remo. O remo é um esporte elegante – tão harmonioso, ao ar livre na natureza. Para mim, o remo é meditativo. Quando estou no barco, me concentro naquele movimento e esqueço tudo o que acontece na terra.

Por que você parou de remar em 2016?

Após as Olimpíadas em Rio 2016, me aposentei dos esportes competitivos. Estava em uma encruzilhada. Naquela época, achei que provavelmente não recuperaria muito. Talvez tivesse me qualificado para Tóquio, mas teria voltado apenas para talvez remar nas finais B novamente. Não queria investir mais energia nisso.

Por que não?

Queria terminar meus estudos porque os esportes não oferecem muita recompensa financeira. Mesmo para as Paralimpíadas, tive que tirar dois meses de folga não remunerada. E depois que comecei a trabalhar como médica, sofri um AVC.

Então você não conseguiu trabalhar?

Sim. Após o AVC, não consegui trabalhar por nove meses e tive muito tempo livre. Lembrei-me da alegria que sentia ao remar quando criança. Então, comecei a considerar voltar ao barco.

Então, como você conseguiu voltar ao barco?

Minha vizinha, que também gosta de remar, me levava com ela às vezes. Enquanto ela remava, eu corria. Ela era encorajadora, dizendo: "Vamos, tente de novo". Eventualmente, tentei e foi divertido.

Você tem uma deficiência visual. Quão bem precisa enxergar para remar?

Minha deficiência visual é o maior desafio que enfrento na minha vida cotidiana. Não posso ver um terço do que há na minha frente em ambos os olhos. O aprendizado visual não funciona mais para mim. Achei muito difícil aprender novos padrões de movimento. Mas ainda consegui remar. Só tive que me lembrar dos movimentos que já havia dominado. Foi estranho a princípio.

O que mudou?

Foi como se houvesse uma parede do meu lado esquerdo, tornando tudo invisível. Não podia ver o que estava acontecendo do meu lado esquerdo ou os oponentes desse lado. Tive que me adaptar a isso.

Como você acabou se juntando aos esportes paraolímpicos?

Quando ouvi sobre os Jogos Paraolímpicos de Inverno em Pequim no rádio, percebi que poderia ser uma opção para mim. Então, tentei e me candidatei à classificação.

Como funciona o processo de classificação?

Pensei que seria classificada com base na minha deficiência visual. Mas isso não funcionou. Consigo ver demais. Uma pessoa deve ter pelo menos metade do campo visual de visão. Pensei que era o fim da linha para mim.

Sério?

Sim, posso reformular isso para você. Aqui está a versão reformulada:

Anna Rohde, que supervisiona as classificações nacionais de remo, incluindo em nosso clube, me incentivou a me candidatar à classificação devido aos meus problemas de coordenação manual. Casualmente, mencionei a ela que tenho dificuldade em segurar o remo com a mão esquerda, o que achei que fosse um problema menor. Apesar de achar que o assunto estava encerrado, concordei com a sugestão dela. Candidatei-me à classificação com base na minha coordenação e força na mão esquerda.

E então?

Primeiro, passei por uma avaliação de um neurologista que confirmou meu diagnóstico médico. Com isso, enviei minha candidatura e fui convidado para uma entrevista. Na minha entrevista, havia um médico e um classificador técnico especializado em aspectos específicos do remo. O médico testou minha força, mediu a flexibilidade do meu braço e me fez realizar exercícios de coordenação. Eles observaram meu desempenho e deram pontos com base em quão bem eu executei determinados movimentos e onde encontrei dificuldades. Foi necessário aquecer também, após o qual o classificador de remo avaliou como minhas deficiências afetavam meu remo. No entanto, não consegui pontuação suficiente para a classificação.

Será sua terceira vez participando dos Jogos, mas sua primeira nos Paralímpicos. O que você está mais ansioso(a) para fazer?

Estou animado(a) para as competições, que só acontecem a cada quatro anos. Além disso, estou ansioso(a) para a vida comunitária na Vila Paralímpica e explorar Paris. A França, e especialmente Paris, nos fará sentir bem-vindos.

Mas as competições de remo não acontecerão em Paris, mas em Vaires-sur-Marne.

Ficaremos na Vila Paralímpica e seremos transportados de ônibus para Vaires-sur-Marne para treinos e competições. Infelizmente, é uma viagem de uma hora cada caminho. É um pouco inconveniente, mas estou feliz que podemos experimentar a atmosfera na vila. É maravilhoso interagir com a diversidade de atletas.

Quais são seus objetivos?

Idealmente, nossa equipe chegará ao pódio no evento de quatro pessoas. Seria bom, mas será desafiador.

Por que pode ser desafiador?

Os Jogos Paralímpicos não são fáceis de participar: Este ano foi particularmente difícil devido a vários ferimentos, doenças e cancelamentos de competições. No entanto, nosso objetivo ainda é ganhar uma medalha. Queremos construir sobre o que alcançamos nos últimos anos.

Você também tem medo?

A ideia de que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos só ocorrem a cada quatro anos torna as competições especiais. Quando comecei a remar, senti uma forte sensação de responsabilidade para me sair bem se tivesse a oportunidade de participar de um evento tão significativo. Embora agora eu entenda que só preciso fazer o que pratico no treinamento, ainda sinto nervosismo antes da corrida. Quero dar meu melhor, mas às vezes a pressão pode ser demais.

Como você lida com a pressão individualmente?

Às vezes, trabalho com um psicólogo esportivo para me ajudar a me preparar mentalmente para a competição. Eles me dão dicas que posso utilizar em Paris.

Que tipo de dicas?

Visualizo a corrida em minha mente antes e me familiarizo com a situação. Isso inclui se acostumar com o ambiente e aprender a se concentrar e ignorar todas as distrações.

Como sua equipe lida com a pressão?

Tenho imenso respeito por quão nervosos ficamos antes da corrida. Estou tão ansioso e nervoso quanto todos os outros. No entanto, sou o remador mais experiente de nossa equipe, então tento projetar essa confiança e tranquilizar os outros de que estamos no caminho certo. Nos saímos bem no treinamento, o que nos dá confiança de que podemos fazer o mesmo na competição.

Você deve trabalhar bem juntos como equipe e poder confiar uns nos outros. O que é remar em uma equipe de quatro pessoas para você?

Gosto de remar como parte de uma equipe. Nos motivamos uns aos outros e sempre tenho um motivo para treinar porque quero dar meu melhor para a equipe. Claro, tivemos que nos tornar uma equipe. Nos conhecemos há três anos e entendemos as forças e fraquezas uns dos outros. É bom saber que ninguém está sozinho.

O que você vai fazer depois da competição?

Depois de nossa competição, ficarei até o final dos Jogos Paralímpicos. Quero assistir a outros eventos e desfrutar da atmosfera. Também estou ansioso(a) para a cerimônia de encerramento. Vou tirar um tempo de folga porque mereço. A jornada até os Jogos Paralímpicos foi difícil, então merecemos desfrutar da experiência e do sucesso também. E a partir de 23 de setembro, tenho que voltar ao trabalho.

Rebecca Wegmann entrevistou Kathrin Marchand

Kathrin Marchand competirá no evento de quadruplo scull nos Jogos Paralímpicos em Paris, com o objetivo de ganhar uma medalha. Paris, onde sofreu um AVC três anos atrás no mesmo dia em que competirá, tem um significado especial para ela.

Leia também: