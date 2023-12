Destaques da história

O golfe ficou mais fácil? A "regra Dustin Johnson" foi alterada

Alteração da regra para bolas que se deslocam acidentalmente nos greens

Não há lugar a penalização

Regra entra em vigor em janeiro de 2017

A partir de 1 de janeiro, uma bola ou marcador de bola que se considere ter sido movida acidentalmente no green pode ser substituída sem perda de pancada.

A regra local - à discrição dos organizadores do torneio ou do campo - foi alterada em parte em resposta à situação farsesca ocorrida no Open dos EUA em junho, quando a bola de Dustin Johnson foi considerada como tendo sido movida por uma fração no quinto green.

Johnson protestou a sua inocência e foi inicialmente ilibado de qualquer erro, mas os funcionários voltaram a analisar o incidente.

O americano foi informado de que poderia ser sujeito a uma penalização de uma pancada e o resto da ronda final foi jogado com um ponto de interrogação sobre o seu resultado.

Johnson acabou por terminar com quatro pancadas de vantagem para ganhar o seu primeiro grande título, mas a margem de vitória foi alterada para três quando a penalização foi posteriormente aplicada.

'Modernização'

A regra abrange situações como deixar cair ou mover acidentalmente a sua bola ou marcador, ou a de um adversário, ou provocar inadvertidamente o movimento da bola.

"A eliminação desta penalidade responde às preocupações que ouvimos dos golfistas e dos comités sobre as dificuldades em aplicar as regras actuais quando um jogador faz com que a bola se mova acidentalmente no putting green", disse Thomas Pagel, diretor sénior da Associação de Golfe dos Estados Unidos (USGA), regras de golfe e estatuto amador.

"Esta alteração é um bom exemplo do tipo de alterações de modernização das regras que esperamos implementar depois de completarmos a nossa revisão fundamental de todas as regras. Estamos à procura de formas de melhorar as regras, tornando-as mais fáceis de compreender e aplicar."

A regra local, anunciada conjuntamente pela USGA e pelo R&A - o organismo que rege o golfe fora dos EUA e do México - é uma lei discricionária e não uma regra permanente.

Foi bem recebida por todos os principais circuitos e competições de golfe, incluindo o Masters, acrescentou a USGA num comunicado.

O corpo principal das regras do golfe é revisto num ciclo de quatro anos e a próxima revisão terá lugar em 2020.

