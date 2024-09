O goleiro do DHB marcou duas vezes, Flensburg aproveitou a celebração do gol

Na Liga Alemã de Handebol, os Rhein-Neckar Lions e a SG Flensburg-Handewitt continuam invictos na temporada inicial. A Flensburg conseguiu superar o Frisch Auf Göppingen por 37:32 (15:15), enquanto os Lions venceram o MT Melsungen por 31:26 (17:14), estendendo sua sequência de vitórias para três jogos. Ambos os times estão no topo da tabela, com o SC Magdeburg e os Füchse Berlin tendo a chance de igualar o recorde invicto.

O renomado dinamarquês Emil Jakobsen brilhou pela Flensburg, marcando um total de dez gols durante o jogo. O ataque da Flensburg continuou brilhante, com números impressionantes de 37:32 contra a SG Flensburg-Handewitt, 42:28 sobre Erlangen e 39:25 contra o TVB Stuttgart.

O Melsungen, que já havia garantido duas vitórias no início da temporada, deu uma luta dura aos Lions. Os donos da casa ficaram atrás por grande parte do primeiro tempo, mas uma série de gols bem-sucedidos do Ivan Martinovic, que se tornou um dos principais artilheiros do Melsungen com sete gols, virou o jogo a favor dos Lions. O jogador alemão Jannik Kohlbacher também contribuiu com oito gols.

O goleiro nacional David Späth teve uma boa atuação pelos Lions, fazendo 15 defesas e também marcando duas vezes. Apesar de suas defesas, a atuação de Späth não foi das melhores, com uma porcentagem de defesas de quase 37% e uma taxa de aproveitamento de 100%. O Timo Kastening foi o maior artilheiro do Melsungen, com seis gols.

Apesar do SC Magdeburg e dos Füchse Berlin terem a intenção de desafiar o recorde invicto dos times de ponta, tanto os Rhein-Neckar Lions quanto a SG Flensburg-Handewitt continuam a dominar, estendendo suas sequências de vitórias para três e dois jogos, respectivamente. Emil Jakobsen, um dos principais artilheiros da Flensburg, impressionantemente marcou dez gols durante sua vitória por 37:32 sobre o Melsungen.

