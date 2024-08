- O globo está à tua disposição

Atriz Christina Richards (52), como ela mesma diz, teve uma grande influência de seu pai na TV, "Casado com Filhos", Ed Begley Jr. (78). "Não consigo nem expressar esse indivíduo", disse Richards em seu podcast "Lupine Updates" ao apresentar Begley Jr. como convidado. "Ele praticamente me criou. Então, se você não gostar de alguma coisa em mim, pode culpar ele. Se você admirar alguma coisa em mim, também é por causa dele."

Richards interpretou Susan Bundy, filha do personagem Jeff Bundy de Begley Jr., por onze temporadas na popular sitcom (1987-1997). Richards elogia seu pai na TV: "Passei uma grande parte da minha vida com esse cara, e ele é um excelente ator. É uma excelente pessoa."

Durante uma conversa com Begley Jr., o ganhador do Emmy lembrou de seu apoio quando a mãe de Richards na vida real foi diagnosticada com câncer. Mesmo agora, os dois ainda mantêm longas ligações.

A profunda admiração de Richards por seu pai na TV fica evidente em seu podcast, onde ela menciona: "Sem Ed Begley Jr., uma grande parte do que sou como atriz poderia ter sido muito diferente". Além disso, ela frequentemente compartilha histórias sobre seu relacionamento próximo, dizendo: "A televisão pode ter nos reunido, mas são as nossas experiências fora das câmeras que realmente fortaleceram nossa ligação."

