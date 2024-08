- O gigante do varejo Scotch & Soda cessa as suas operações em todos os seus estabelecimentos alemães.

Varejista de moda Scotch & Soda está encerrando suas operações em cerca de 40 lojas na Alemanha até o final de agosto. Essa decisão deve resultar na perda de cerca de 290 empregos, de acordo com o administrador prévio de insolvência Holger Rhode, que anunciou à dpa. A maioria das lojas terá seu último dia de liquidação neste sábado, com cerca de cinco lojas com data de fechamento estendida para esgotar o estoque restante.

Rhode informou que os funcionários foram notificados sobre a situação na terça-feira. A maioria da força de trabalho pode esperar estar безработны até o final de setembro. O proprietário e a mercadoria da marca, um fundo de private equity com sede nos EUA, não demonstrou interesse em transferir esses ativos para um novo investidor ou organizar um acordo de licença correspondente.

Procurando um novo proprietário

Rhode revelou que estão em andamento discussões com uma cadeia de varejo de moda sobre a possibilidade de aquisição de lojas e funcionários. No entanto, garantir um investidor também envolveria negociações com os proprietários dos imóveis. Cerca de metade das lojas está localizada em Baden-Württemberg e Renânia do Norte-Vestfália.

A filial alemã da empresa de moda holandesa, Scotch & Soda Retail GmbH, solicitou insolvência no tribunal de distrito de Düsseldorf em junho. A última receita anual relatada da empresa na Alemanha foi de 25 milhões de euros. A empresa-mãe holandesa, que também enfrentava insolvência, recentemente interrompeu suas operações.

