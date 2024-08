O gerente da equipe da Williams vê Schumacher como sem singularidade ou qualidades extraordinárias.

O chefe da equipe Williams, James Vowles, explicou por que optou por Franco Colapinto, estreante argentino da Fórmula 1, em vez de Mick Schumacher após a saída do piloto Logan Sargeant. "Mick teria feito um bom trabalho", afirmou Vowles durante sua rodada de mídia em Monza. No entanto, tanto Schumacher quanto Colapinto estão na categoria "bom, mas não excepcional" - "precisamos ser honestos sobre isso".

A diferença significativa entre o Schumacher de 25 anos, que atuou como piloto regular na Haas em 2021 e 2022, e o Colapinto, quatro anos mais jovem, está na história do argentino com a Williams. Colapinto, que competiu pela última vez na Fórmula 2, fez "milhares de voltas no simulador da equipe". Ele já pilotou o carro em uma sessão de treinos livres neste ano e, de acordo com os dados, mostrou progresso significativo. Portanto, a equipe decidiu "investir no futuro em vez de outro piloto".

Após a demissão de Sargeant,accidentado, a Williams considerou Schumacher, Colapinto e Liam Lawson, da Red Bull, para as corridas restantes. Para 2025, Alex Albon e Carlos Sainz já estão confirmados na Williams. Com a chegada de Colapinto, que trouxe um grande patrocinador, seu momento finalmente chegou à primeira fila da equipe.

"James é um cara esperto. Ele deve ter escolhido suas palavras com cuidado", disse o chefe da Mercedes Motorsport, Toto Wolff, sobre seu ex-chefe estrategista Vowles, e defendeu Schumacher: "Mick venceu a Fórmula 2, 3 e 4. Ele lutou no ambiente da Haas. Ainda não vimos tudo dele. Mas cada equipe deve tomar as melhores decisões para si mesma". Vowles notou um desenvolvimento em Mick Schumacher. O filho do recordista mundial Michael Schumacher "melhorou significativamente em comparação com seu tempo na Haas". Schumacher é "um piloto capaz" que "fez trabalho excepcional para Alpine, Mercedes e McLaren".

Lewis Hamilton marcou o melhor tempo, enquanto Andrea Kimi Antonelli sofreu um acidente espectacular no circuito de casa da Ferrari, em Monza (corrida no domingo, às 15h/CET na RTL e Sky e no vivo ticker no ntv.de). Hamilton, que será apoiado pelos tifosi como piloto da Ferrari no ano que vem, foi o mais rápido com 1:20.738 minutos no calor do verão - mas apenas três milésimos de segundo à frente do piloto da McLaren, Norris, que reacendeu a emoção do campeonato mundial pelo menos desde sua impressionante vitória em Zandvoort na semana passada.

O defensor do título Max Verstappen, na supostamente ainda struggling Red Bull, ficou apenas na 14ª posição, mas não conseguiu um tempo rápido. Nico Hülkenberg, por outro lado, impressionou ao ficar em 7º lugar na Haas. O argentino Franco Colapinto, que substituiu Sargeant na Williams à frente de Mick Schumacher, ficou em 17º lugar.

O assunto principal das práticas da Fórmula 1 na sexta-feira foi a estreia do italiano de 18 anos Andrea Kimi Antonelli. Após dez minutos, sua participação chegou ao fim com um acidente pesado, com seu carro prata batendo lateralmente no empilhamento de pneus na curva Parabolica a alta velocidade.

Antonelli, agora considerado um candidato principal para substituir Hamilton na Mercedes, se desculpou imediatamente. O adolescente conseguiu sair de seu carro destruído sob seus próprios

