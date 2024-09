O "Gap-Bender" está a receber uma nota de 10,93 dos seus críticos.

Gina Lückenkumper transbordava de orgulho, exibindo a bandeira alemã, ela desfrutou do aplauso do público em Berlim. Com um tempo de 10,93 segundos, Lückenkumper quebrou oficialmente seu próprio recorde pessoal nos 100 metros na ISTAF, silenciando seus críticos no final de uma temporada prolongada.

"Venho sugerindo há algum tempo que tenho um grande talento dentro de mim", declarou Lückenkumper após cortar duas centésimas de segundo de seu tempo anterior - uma proeza última alcançada por um corredor alemão dos 100 metros em 1988. Foi uma satisfação para a atleta de 27 anos finalmente mostrar seu potencial total neste ano. No entanto, isso aconteceu um pouco mais tarde do que o esperado, após os Jogos Olímpicos.

"Algumas Semanas Atrasado"

"Decepcionante", observou Lückenkumper na ARD, "algumas semanas atrasado". Pois seu tempo de 10,93 segundos em Berlim teria lhe garantido facilmente uma vaga nas finais nos Jogos Olímpicos, seu objetivo principal. "Eu teria preferido alcançar esse tempo em Paris", compartilhou Lückenkumper, mas ela rapidamente passou para o pensamento, elogiando sua "temporada deliciosa".

Lückenkumper enfrentou uma forte reação após Paris - apesar de seu papel heróico na liderança do revezamento de sprint para o bronze olímpico. "Tive que ouvir pessoas sugerindo que eu estava no fim da minha carreira e deveria me aposentar do esporte", revelou a ex-campeã europeia ao Tagesspiegel, após ser eliminada nas semifinais do evento individual. "Mas acabou sendo uma opinião mal informada de pessoas que não entendem como funciona o sprint. Há muitos atletas que ainda estabelecem recordes pessoais aos 30 anos."

Lückenkemper continua determinada a continuar competindo. "Não tenho planos de pendurar minhas chuteiras tão cedo", ela declarou: "Vamos ver quais novas conquistas ainda estão ao meu alcance".

