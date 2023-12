O futebolista Da'vian Kimbrough faz uma estreia histórica aos 13 anos

Kimbrough entrou em campo aos 87 minutos da vitória de Sacramento por 2-0 contra o Las Vegas Lights, tornando-se o atleta profissional mais jovem dos desportos colectivos americanos. A partida foi disputada diante de uma multidão no Heart Health Park, segundo o site do Sacramento Republic.

Com 13 anos, sete meses e 13 dias, Kimbrough também se tornou o jogador de futebol profissional mais jovem a estrear-se num jogo competitivo.

O recorde anterior pertencia a Axel Kei, que se estreou com 13 anos, nove meses e nove dias em 8 de outubro de 2021 pelos Real Monarchs contra os Colorado Springs Switchbacks.

O recorde do atleta profissional mais jovem nos desportos colectivos americanos pertencia anteriormente a Maximo Carizzo, do New York City FC 2, um marco estabelecido em 2022, afirmou o clube de Sacramento.

O Sacramento Republic joga na USL Championship, o segundo escalão do futebol americano.

Com a vitória, o Sacramento continua em primeiro lugar na Conferência Oeste.

Kimbrough assinou contrato com o Sacramento em agosto, o que faz dele o atleta profissional mais jovem da história dos desportos colectivos dos EUA.

Kimbrough entrou para a academia da equipa em 2021, com 11 anos, marcando 27 golos em 31 jogos, liderando uma equipa constituída por jogadores um ano mais velhos do que ele.

Na sua época de estreia na academia de jovens da equipa, desempenhou um papel fundamental na equipa de Sub-13 da República, que obteve o melhor registo nacional de 30 vitórias e uma derrota, incluindo 27 vitórias consecutivas no início da época.

No ano seguinte, com a equipa de Sub-14, Kimbrough ajudou a equipa a terminar em primeiro lugar na sua divisão MLS Next - a liga juvenil da Major League Soccer - com a República a vencer os adversários por 148-22. Ele terminou com 61 gols em 81 partidas em duas temporadas de ação na MLS Next.

O Sacramento tem mais um jogo da temporada regular, antes de disputar a partida das quartas-de-final da Conferência Oeste em 21 de outubro. Com os resultados do fim de semana, o Sacramento terá vantagem de jogar em casa nos quartos de final, de acordo com o site do clube.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com