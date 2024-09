O futebol serve como um verdejante cenário de apostas.

Rumores de Escândalos de Apostas no Futebol Amador Alemão: Vários Jogos sob Investigação por Manipulação

Desde novembro de 2022, suspeitas de manipulação de jogos surgiram na Alemanha, afetando aproximadamente 17 partidas em vários níveis. Esses jogos supostamente influenciados incluem partidas da 3ª Liga, ligas regionais e diversas Oberligas, utilizadas para fraudes de apostas. Jogos-chave com decisões questionáveis dos árbitros ou performances estranhas dos goleiros e defensores são ditos terem visto atividades de apostas suspeitas, com informações internas sendo supostamente vendidas em mercados da darknet para potenciais grandes retornos de apostas. Evidências, como registros de chat confirmatórios, são ditas apoiar essas alegações criminais.

As Apostas em Jogos de Futebol Amador são Ilegais?

Na Alemanha, as apostas esportivas são proibidas pelo Tratado de Estado sobre Jogos. No entanto, plataformas de apostas estrangeiras oferecem a oportunidade de fazer apostas em jogos amadores abaixo das três ligas profissionais do país. Empresas como a Sportradar, que acumula e digitaliza dados de jogos, dissemina informações em tempo real sobre o desenvolvimento do jogo e levanta uma bandeira vermelha se apostas anormalmente grandes são colocadas em eventos específicos durante um jogo em um país particular, ajudando assim a desvendar potenciais manipulações.

Por que as Apostas ao Vivo podem ser Feitas em Jogos Amadores?

Graças aos escuteiros de dados, as apostas ao vivo podem ser feitas em partidas amadoras. Em um documentário da ARD, esses indivíduos são mostrados trabalhando nas laterais de jogos da 5ª liga, atualizando ao vivo os dados do jogo através de seus telefones celulares para plataformas on-line. Devido a esse fluxo de dados, as odds do jogo mudam minuto a minuto com base no desempenho das equipes. Os provedores de apostas estrangeiros permitem o rastreamento em tempo real e apostas ao vivo nesses jogos, com os escuteiros de dados atuando como seus principais clientes no documentário da ARD.

Por que os Jogos de Futebol Amador são Vulneráveis à Fixação de Jogos?

Os incentivos financeiros que surgem de salários baixos atraem jogadores e árbitros interessados em uma renda lateral fácil e aparentemente rápida, deixando os jogos das ligas inferiores particularmente suscetíveis à manipulação. Influenciar os resultados dos jogos através de ações direcionadas, tipicamente subornos, é relativamente despercebido na liga amadora.

Quanto a Bundesliga se Beneficia das Apostas Esportivas?

A publicidade de apostas esportivas agora é comum nos jogos da primeira divisão e até mesmo nos estádios, com a maioria dos clubes entrando em acordos de patrocínio com provedores de apostas, empresas de loteria ou cassinos, incluindo a própria Bundesliga. O VfL Bochum permanece uma exceção entre as competições da primeira divisão atuais. No VfB Stuttgart, houve controvérsia no ano passado quando um provedor de apostas com sede na França se tornou o patrocinador principal do clube, atraindo críticas intensas da base de fãs e do investidor Porsche. Apesar de um contrato prévia

